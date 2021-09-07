股災近了？美股現況與1929、1999、2007年很相似？

外媒報道，繼「印度神童」阿南德預警今年9月至11月金融市場恐有難之後，再有分析師提醒投資者要居「高」思危，此刻美國股市有許多方面與1929、1999和2007年的情況相似。

股著名分析員、券商Miller Tabak分析師Matt Maley表示，停滯性通脹有可能發生，「若果真的發生，屆時股市及債市都將出現負面反應，且可能很快就有反應」。

他列出6點，指出目前美股市況與2007年、1999年及1929年美股牛氣沖天的情景有強烈相似之處，警告大幅調整在所難免。以下是Maley舉出的6種相似處：

1. 美股價位已高：標指500隻成分股現在的預期市盈率高達22.5倍，股價營收比3.1倍，遠高於2000年科網爆破前水平。

2. 「殼股」太狂：上次相似情形要數到1928至1929年。

3. 投資者借錢入市的槓桿率升至高峰：與1920年和2000年的情況類似。

4. 虛擬貨幣狂熱：自2020年央行放水以來，比特幣(Bitcoin)價格已暴升10倍，以太幣更達到34倍。

5. 散戶入市：散戶如今佔美股日均成交量的比重達20%，類似情況是1929年和1999/2000年。

6. 公司不賺錢但股價禾雀亂飛：由1998年至2000年，許多無利可圖的公司在投資者魚貫湧入股市的追捧下，股價愈飆愈高，目前亦一樣。