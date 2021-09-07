道指早段跌93點　Tinder母公司Match漲逾6%

市場繼續評估經濟復甦放緩和聯儲局可能押後縮減買債的影響，假後復市的美股周二(7日)早段缺乏方向，道指跌93點，至35,276點；標指跌8點，至4,527點；以科技股為主的納指升17點，至15,387點創新高。

金融機構KeyBanc將音樂串流平台Spotify評級由「中性」上調至「增持」，因用戶基礎增長快過對手，Spotify股價漲5.2%至262.05美元。

摩根士丹利下調強生、默克藥廠和Amgen的評級至「中性」，指出這些大型藥股上升空間有限，強生股價跌0.13%至174.82美元；默克股價跌1.3%至76.23美元。

標普道瓊斯指數公司上周五公布，約會網站Tinder母公司Match Group、軟件商Ceridian HCM和保險商Brown & Brown將換入成為標指成分股，9月20日開市前生效。Match股價周二就漲6.3%至157.6美元。

長期好友、Fundstrat聯席創辦人Tom Lee預期，標指9月將升穿4,650點，即較上周五收市有逾100點上升空間，並且較其年底目標高50點，但警告上升動能有限，10月恐出現10%的調整。

他將潛在調整歸咎於不斷上升的財政及貨幣政策風險，以及圍繞疫情及流感季節的不確定性。他指出，距離聯儲局縮表的時間愈來愈近，若債務上限問題引發市場疑慮，債市可能會出現恐慌，而債市恐慌時，通常會波及到股市。儘管如此，他暗示自己將藉機買入。

與此同時，Tom Lee認為，疫情和相關經濟影響的不確定性，將促使聯儲局在更長時間內保持鴿派，有助股市闖新高。他首選與經濟復甦關係密切的股票，特別是能源和原料股，也看好代表5大科技股FAANG，即Facebook(Fb)、蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜、Netflix和Alphabet。