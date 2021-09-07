樓價UPDATES：投資者斥213萬購將軍澳車位收租

近日車位買賣市場受追捧，有投資者見銀行存款低息，即提款以213.8萬元購將軍澳晉海車位作投資之用。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島7座高層E室，實用面積約566方呎，原則屬套三房，更改為套兩房間隔，望園景及山景，獲租客以20,000元租入，實用呎租約35.5元。另屋苑錄9月首宗買賣，該7座高層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，獲東區上車用家垂青，原業主叫價約880萬元，議價後輕微減至878萬元成交，實用呎價約19,297元。

●鰂魚涌栢蕙苑祥柏閣中層G室，實用面積約692方呎，三房間隔，以1,168萬元易手，實用呎價約16,879元，原業主於1996年7月以428萬元買入，持貨25年帳面獲利740萬元，單位升值約1.73倍。

●鰂魚涌匯豪峰高層E室，實用面積約573方呎，三房間隔，叫價約1,260萬元，議價後以約1,230萬元成交，實用呎價約21,466元，新買家為外區用家，原業主於2008年5月份以約575萬元購入，轉售帳面獲利655萬元，物業升值約1.14倍。

●東半山松柏新邨F座高層2室，實用面積約1,525方呎，套三房間隔，以4,200萬元連車位易手，實用呎價約27,541元，新買家屬於用家，原業主於2013年以3,050萬元買入，持貨8年帳面獲利1,150萬元，單位升值約38%。

●西半山殷樺花園1期高層A室，實用面積約832方呎，套三房間隔，以2,180萬元連車位易手，實用呎價約26,202元，原業主於2012年8月以1,460萬元買入，持貨9年帳面獲利720萬元，單位升值約49%。

●香港仔珍寶大廈高層D室，望樓景，三房間隔，實用面積約396方呎，以688萬元放盤約9個月後，獲同區客接洽，經議價後減價至650萬元成交，實用呎價約16,414元，低市價約3%，新買家為首置客，睇樓2次即拍板承接，方便與家人同住。

●鴨脷洲海怡半島3座中高層G室，實用面積約610方呎，套兩房連工人房間隔，望海景，近日以895萬元沽出，實用呎價約14,672元，原業主於2004年4月以268.5萬元購入，持貨約17年轉手帳面賺約626.5萬元，或升值約2.3倍。

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九龍區

●深水埗喜居低層A室，實用面積約322方呎，叫價580萬元，經議價後減價13.2萬元或約2.3%，以566.8萬元沽出，實用呎價約17,602元，原業主於2018年2月以約509萬元購入，持貨約3年帳面獲利約57.8萬元，物業升值約11.4%，新買家為深水埗同區租客，小朋友更於區內讀書，自置物業做業主。

●大角咀港灣豪庭6座中層H室，兩房間隔，實用面積約322方呎，以15,500元放租兩星期，即獲區內客接洽，議價後輕微減價500元，以約15,000元租出，實用呎租約46.6元，租客為單身男子，睇樓1次即拍板承租。

●藍田滙景花園9月暫錄2宗買賣，平均實用呎價15,688元，其中6座高層D室，實用面積約537方呎，兩房間隔，最初開價830萬元，現以821萬元易手，實用呎價約15,289元，新買家為首置客。

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新界區

●將軍澳晉海B1層單號車位，原先開價220萬元，經議價後減價6.2萬元或2.8%，新近以213.8萬元沽出，原業主於2021年1月以約199萬元一手購入，持貨至今約8個月，現轉手帳面獲利約14.8萬元，升值約7.4%，由於屋苑車位現時叫租約5,500元以上，新買家說服母親，將存在銀行沒有利息的資金買入上述車位作投資用途。

●將軍澳新都城3期4座中層C室，實用面積約406方呎，兩房間隔，成交價743.8萬元，較原先叫價768萬元，調減24.2萬元，減幅約3.2%，實用呎價約18,320元，原業主於2007年5月以186萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利557.8萬元，升值約3倍。

●將軍澳新都城9月暫錄4宗買賣，單位2期10座高層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，享內園景，最新以710萬元成交，實用呎價約19,559元，原業主於2006年3月僅以163萬元買入，持貨超過15年帳面獲利547萬元離場，期內升值逾3.3倍。

●將軍澳維景灣畔17座低層E室，實用面積約533方呎，兩房間隔，望園景，吸引同區換樓客承接，單位今年3月放盤，原叫價1,000萬元，經過商議後終以約988萬元易手，降價12萬元，實用呎價約18,537元。

●將軍澳維景灣畔16座極低層H室，實用面積約600方呎，三房間隔，今年5月放盤，原先叫價1,010萬元，近日以977萬元易手，減價33萬元或約3.3%，實用呎價約16,283元，屋苑9月累錄3宗二手買賣，平均實用呎價約17,411元，現時約有233個放盤，最低入場價由780萬元起。

●將軍澳居屋富康花園3座低層B室，實用面積約484方呎，兩房大廳間隔，望內園景，單位於4月放盤，未補價第二市場原先開價538萬元，累減66萬元或12%，獲區外白居二買家以472萬元承接，實用呎價約9,752元。

●將軍澳嘉悅1座高層E室，向東望開揚景，兩房間隔，實用面積約529方呎，以1,050萬元放盤1個月後獲區內客接洽，議價後減價55萬元，以約995萬元成交，實用呎價約18,809元，新買家為首置客，睇樓1次即拍板入市自住。

●青衣青怡花園4座高層H室，實用面積約547方呎，套三房間隔，去年放盤開價850萬元，數月前曾有買家出價近800萬元洽購，仍不為所動，其後再有買家洽購，但出價都是低於800萬元，6月份下調叫價至790萬元，新近經議價後，減至750萬元成交，實用呎價13,711元，比市價略低。

●青衣灝景灣5座高層B室，實用面積約849方呎，套三房連儲物室間隔，新近以1,592.8萬元沽出，實用呎價約18,761元，原業主於2000年10月，以約480萬元購入，持貨至今近21年帳面獲利約1,112.8萬元，物業升值約2.3倍，新買家為外區客。

●青衣居屋青泰苑C座高層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，吸引一名上車客睇樓後立即洽購，已補價自由市場叫價598萬元，減價15萬元，隨即以583萬元成交，實用呎價約14,539元。

●荃灣愉景新城10座中層D室，實用面積約581方呎，套三房間隔，享山景，叫價970萬元，經連番議價後，累減40萬元至930萬元沽出，實用呎價約16,007元，做價相比市價約955萬元略低，新買家為換樓客。

●屯門海典軒2座高層F室，實用面積約457方呎，兩房間隔，日前獲區內首置客垂青，賣家在議價過程中輕微調整價格，加價5萬元，仍獲上述買家以725萬元購入作自住之用，實用呎價約15,864元。

●屯門居屋兆禧苑B座中層7室，實用面積約415方呎，租客為內地客，由香港親友代為睇樓，自己則參考單位內籠照片，鍾情該屋苑鄰近小朋友上學地點，內附裝修及部分傢電，決定以11,200元租入，實用呎租約27元。

●屯門居屋龍門居11座低層B室，實用面積約431方呎，兩房間隔，租客為同屋苑短租客，由於原居所進行裝修工程需暫租3個半月，考慮到單位屬同屋苑，方便往返視察裝修進度，加上區內可以短租的盤不多，決定以12,500元即睇即租，實用呎租約29元。

●屯門居屋兆山苑F座高層3室，實用面積約546方呎，兩房間隔，原業主計劃換樓，心急出售，減價25萬元，區內客原本亦租住於同區，熟悉區內環境，由租轉買於已補價自由市場以465萬元購入上址自住，實用呎價約8,516元。

●元朗YOHO MIDTOWN第7座中層E室，實用面積約938方呎，套四房連工人套房間隔，望山景，新近以1,530萬元沽出，實用呎價約16,311元，原業主於2018年6月以1,448萬元購入，持貨滿3年帳面獲利約82萬元，物業升值約5.7%。

●元朗朗屏8號錄9月首宗二手買賣，項目3座低層J室，實用面積約392方呎，一房連套房設計，原先開價約660萬元放售，吸引買家上門睇樓，隨後即決定入市，原業主最終減價約3萬元，以657萬元成交，實用呎價約16,760元。

●元朗區9月累錄約40宗二手買賣，當中PARK YOHO已錄得6宗，包括PARK YOHO Sicilia第1B座低層單位，實用面積約464方呎，叫價750萬元，議價後以749.8萬元沽出，實用呎價約16,159元，原業主於2017年1月以743.8萬元一手買入，持貨4年半轉售，帳面微利6萬元。

●粉嶺牽晴間9月暫錄約2宗買賣，屋苑4座低層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔，議價後以625萬元獲承接，實用呎價約14,335元，新買家為用家，原業主則於2016年以380萬元購入上址，持貨5年帳面獲利245萬元，單位升值約64.5%。

●大埔居屋逸雅苑A座低層12室，實用面積約544方呎，於已補價自由市場開價720萬元，放盤約4個月，累減98萬元，減幅13.6%，獲用家以622萬元承接，實用呎價約11,434元。

●沙田居屋愉翠苑愉賢閣高層5室，實用面積約663方呎，三房間隔，放盤兩個月，未補價第二市場叫價750萬元，累減50.2萬元，終以699.8萬元沽出，實用呎價約10,555元。

●沙田第一城9月暫錄4宗買賣，對比上月同期錄約3宗成交相若，最新錄得31座中層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以625萬元易手，實用呎價約19,113元，原業主則於2016年以390萬元購入，持貨5年帳面獲利約235萬元，期內升值約60.3%。

●沙田愉景花園B座低層2室，實用面積約524方呎，三房間隔，原先開價850萬元，放盤3星期，象徵式減10萬，以840萬元沽出，實用呎價16,031元，原業主於2012年7月購入上址，當時作價606萬元，持貨9年帳面獲利234萬元，單位期內升值約39%。

●大圍富嘉花園1座中層C室，實用面積約426方呎，兩房間隔，日前以680萬元易手，實用呎價約15,962元，原業主則於1989年以33.8萬元購入單位，持貨32年帳面獲利約646.2萬元離場，單位升值約19倍。

●馬鞍山海濤居4座低層D室，實用面積約626方呎，三房間隔，享海景，原先開價990萬元，放盤3個月，終以980萬元成交，實用呎價約15,655元，原業主於2014年5月以590萬元，持貨7年至今將單位轉售，帳面獲利390萬元，單位期內升值約66%。

●馬鞍山海栢花園6座高層G室，實用面積424方呎，兩房間隔，日前以795萬元易手，實用呎價約18,750元，原業主於1995年以289萬元購入單位，持貨26年帳面獲利約506萬元離場，期內升值約1.8倍。

●西貢輋徑篤雙號屋分層單位，三房間隔，享海景，連天台，以985萬元沽出，屬分層戶高價成交，原業主於2004年2月以244萬元購入，持貨逾17年帳面獲利741萬元，單位期內升值約3倍。

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