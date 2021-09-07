各區新盤搶客　周六逾454伙應市

新盤推售成績理想，發展商乘勢再推單位搶客。天水圍Wetland Seasons Bay第1期及香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，同於本周六發售新一批單位，涉及454伙。而鰂魚涌THE HOLBORN料最快周四公布首張價單。

●Wetland Seasons Bay第1期周六盡推266伙

以價單推售的單位涵蓋開放式至三房間隔及特色戶，折實售價由448.53萬至1,004.21萬元，折實呎價由13,842至19,300元。

●揚海加推第4號價單 周六次輪銷售共推188伙

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，加推的第4號價單涉及98伙單位，包括25個一房單位、38個兩房戶、31個三房戶及4個四房戶。實用面積334至1,420方呎，以最高折扣率20%計算，該批單位折實後售價1,070.24萬至6,675.04萬元，折實後呎價介乎28,751至47,007元，折實平均呎價35,291元。入場單位為第2A座6樓E室，實用面積341方呎，折實售價1,070.24萬元，折實呎價約31,385元。

湯續指，計入樓層等因素後，售價只是輕微調升，對次輪銷售有信心，會視乎銷情再決定加推。至於項目周一(6日)以招標售出的其中3伙單位買家為嘉里母公司的關連公司，購入單位主要作長線收租投資。

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，次輪銷售單位市值約40億元，平均折實呎價34,708元。他指出，有買家想購入相鄰單位，故項目首次推出以組合形式推售三房及四房戶，包括第1A座的A及B單位，為面向深灣的四房一套及三房單位，另一組為第1B座的A及B單位，屬面向深灣的四房兩套及三房單位。以此組合形式發售的單位共有四對，以S組銷售，折實售價9,670.1萬至1.056億元。項目亦首次推出實用面積941方呎的三房一套單位。

●THE HOLBORN最快周四公布首張價單

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目將於周四(9日)開放示範單位予公眾參觀，料最快周四公布首張價單，本周末接受認購登記，最快下周末(18日或19日)開售。首批價單將主要包括開放式及一房等單位，定價將參考港島沿線新盤及系內項目。

他續指，整體樓市氣氛暢旺，各區一手新盤銷情理想，反映市場對樓盤剛性需求仍大。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹指，項目大部分單位層與層之間高度約3.5米，所有一房標準單位均設專屬衣櫃，及備有指紋鎖保險箱及摺疊式梯級，提升收納空間。

●THE HOLBORN開放示範單位 設計感十足

發展商同時開放A座28樓A1室清水示範單位，兩房間隔，實用面積452方呎。單位設玄關，長方形客飯廳便於擺放傢俬，同時設有22方呎露台及16方呎工作平台，樓底高達3.5米，睡房及主人房亦方正實用。

●啟德尚‧珒溋周六推售134伙

合景泰富集團市務及營銷總監(海外拓展部)楊麗汶表示，以招標形式推出的12伙大宅，屬4房2套戶型，實用面積1,171方呎至1,263方呎，前臨約45米園林泳池及英式園林大道。

龍湖集團香港營銷總監黃少鴻指，項目推出「置Relax 90天備用一按付款計劃」，提供首24個月免息免供，及第25至36個月淨供利息按揭優惠，最高按揭金額達成交金額之75%。

截至目前為止，項目已累積售出503伙，套現約83億元，平均成交呎價為26,684。

●元朗Grand YOHO第2期2735萬沽出四房戶

位於元朗的Grand YOHO第2期亦剛售出2伙，包括第5座25樓C室，屬四房兩套間隔，實用面積1,185方呎，以2,735.6萬元售出，呎價約23,085元。另一個售出的單位為同座的41樓E室，實用面積898方呎，以2,138萬元售出，呎價約23,808元。