NFT掀熱潮　4個產業勢變天

虛擬貨幣風潮愈捲愈熱，其中，非同質化代幣(NFT)雖在香港鮮有討論，但其實外國早已有一群潮流達人精於此範疇，除了被當成藝術品收藏外，各行各業亦瞄準商機，很多國際巨企已採用NFT作為創意營銷手段，並大大提高產品的市場競爭力及提價能力。NFT已悄悄地改變了各行各業的生態，若想要與時並進，就必須了解NFT的龐大商機！

【NFT屬虛擬資產 獨一無二】

NFT的全名是Non-fungible token，中文譯為非同質化代幣，是來自區塊鏈技術的虛擬資產之一，能夠以加密形式把特定資訊存放於區塊鏈，藉此代表該物的擁有權，再透過NFT網上交易平台進行買賣。NFT的種類繁多，可以是數碼畫作、圖像、影音、短片、動畫、遊戲的虛擬角色及裝備、虛擬時裝及手袋等，甚至可以是實物。

要數NFT與比特幣和以太幣所屬的同質化代幣(Fungible token)的不同之處，在於前者是不可替代、不可分割，而且具有獨特性。相反，後者卻可以任意交換，比如每一枚比特幣的價值都是一樣的，交易者之間能按當日的市價進行買賣，不需另外訂明價格；除此之外，比特幣可分割交易，若買不起一枚比特幣亦可只買0.1枚，甚至更少。

具體來說，就是每一個NFT都是獨一無二的，不能取代其他的NFT，亦不能像比特幣般以少於一枚的數量來進行交易，而是必須以一個整體的NFT進行交易，如NFT畫作不能以半幅出售。同時，由於NFT的獨特性，使其難以偽造。

【藝術：拍賣行相關銷售佔1/3】

數碼藝術漸趨流行，但網絡作品非常容易被複製和廣泛流傳，NFT就能解決這個問題，因為每一個NFT也是獨一無二的，全部都能在底層區塊鏈上被溯源，證明版權的唯一性；加上儲存和交易都十分方便，於是就成為證明數碼藝術所有權的最佳方式，更慢慢發展出數碼加密藝術的市場。

NFT專門交易平台可謂成績亮麗，拍賣行巨頭佳士得和富藝斯等紛紛加入NFT的拍賣行列，另外很多知名藝術家、藝術博覽會和畫廊也陸續採用NFT作為銷售模式。

疫情期間，網上銷售成為拍賣公司行銷策略重要的一部分，而且拍賣公司自動化的網上平台在本質上非常適合採用NFT，今年上半年，NFT的銷售成績佔網上銷售總額的三分之一。

第一件以NFT出售的作品是由藝術家Ben Gentilli創作的《Block 21》，是《Portraits of a Mind》系列的其中一幅作品。該系列一共有40幅數碼藝術品，每件實體作品均刻有比特幣最初程式碼，每個代碼都由手工雕刻，並用金色點綴象徵比特幣，作品最後以13.1萬美元(約102萬港元)成交，創下NFT作品拍賣的高價。

今年3月，炙手可熱的網絡藝術家Beeple的NFT作品於拍賣行以超過6,900萬美元(約5.3億港元)賣出，成為至目前為止拍賣價最高的NFT作品，也是在世藝術家賣出的全球第3貴藝術品。此前，Beeple的非NFT作品每件大約只能賣出100美元，可見NFT作品價值之高。

【體育：NBA球員卡交易額54億】

運動卡可謂最受歡迎的NFT收藏品，美國國家籃球協會(NBA)利用NFT創建了數碼交易卡市場NBA Top Shot，可將它想像為出售虛擬NBA球員收集卡的平台，但其收集的不是傳統的球員卡，而是某位明星球員在比賽中的精華片段，並以等級分為「常見」、「罕見」及「傳奇」3種，價格由9至999美元不等。

以NFT發行的球員卡應用等於把「發行、拍賣、鑑定」3大需求集於一身，並且將買賣過程記錄在案，因此才獲得籃球最高殿堂NBA授權。經NBA授權後，加拿大初創公司Dapper Labs便會將短影片數碼化，打造出限量版影音，繼而成為NFT。NBA Top Shot上線以來，已吸引成千上萬的球迷排隊搶購，目前交易額已近7億美元(約54.6億港元)。據報，Dapper Labs正籌集新一輪融資，估值將達75億美元(約585億港元)。

此外，法國初創公司Sorare同為體育界代表，但其NFT用途與NBA Top Shot卻有很大分別，前者主要用來玩遊戲，後者則用作收藏及欣賞。公司讓用戶在虛擬足球遊戲中，透過購買球會官方授權的NFT球星卡，為專屬球隊加分。Sorare的新用戶數目不僅逐年攀升，公司盈利也呈現爆炸性增長，不到兩年時間，估值就突破10億美元(約78億港元)大關，晉升新創獨角獸。除了在足球和籃球領域，相信未來其他運動項目也很有可能倣效這些公司的NFT交易。

【服飾：時尚品牌狂吸金】

市場對虛擬產品的需求殷切，NFT就能有效解決這個問題，同時亦消除了假冒的可能性。因此，有愈來愈多服裝及時尚品牌看中此優勢，並能從中受惠。你可能會質疑，誰會花幾千英鎊去買一件在現實生活中不能穿的衣服？事實上，人數比想像中的還多，而且在時裝界的NFT市場內，只以數碼文件形式存在的鞋和裙很多都能以訂製高級時裝的價錢出售。

SpaceX創始人馬斯克曾經在社交平台上載一張他穿着虛擬球鞋的照片，一度在網絡上引起熱烈討論。該照片由NFT虛擬時尚品牌RTFKT Studios後期製作而成，雖然他在現實生活中沒有真正穿上，但已足夠令粉絲陷入瘋狂，該虛擬球鞋當時以1.5萬美元(約11.7萬港元)售出。球鞋經由馬斯克「加持」後，價格持續飆升，今年官網上的售價更曾炒高至超過10萬美元(約78萬港元)。

RTFKT Studios今年3月和藝術家Fewocious推出的聯名鞋款，開賣短短7分鐘便售出超過600對，總金額超過310萬美元(約2,418萬港元)。據悉，公司於5月初由硅谷知名風險投資公司Andreessen Horowitz領投，完成800萬美元(約6,240萬港元)融資。RTFKT Studios的營運模式與奢侈品牌沒有區別，而且比起奢侈品牌更稀有。其推出的每款虛擬鞋款都與國際知名時尚品牌和藝術家推出的聯名產品一樣，都是單價高、數量稀少，而且會隨着時間增值。

另一方面，一些高級時裝界的佼佼者與遊戲公司發展合作夥伴關係，譬如在去年底，巴黎世家(Balenciaga)透過遊戲《Afterworld: The Age of Tomorrow》(明日世界)發表2021年秋季時裝系列。法國巴黎銀行旗下研究公司L'Atelier預期，遊戲中數碼服飾和角色升級的支出，將在今年增長至1,290億美元(約一萬億港元)，高於2019年的1,090億美元。

【婚禮：婚戒數碼化 商機大】

NFT的應用無奇不有，其中有人喜歡用NFT紀念結婚的時刻，譬如在今年4月，兩名美國虛擬貨幣交易所的員工將NFT融入到他們的婚禮中，他們互相發送了密碼，在網絡區塊鏈上交換了一枚NFT虛擬婚戒。他們的喜帖透過Twitter傳送，並通知所有人他們的NFT虛擬戒指將永遠存在於區塊鏈上。

除此之外，早前在台灣，為了紀念台灣同性婚姻合法化兩周年，有一位女同志網紅推出亞洲第一款以同志為主題的NFT「Eternal Love」，產品首次發行限量100組，並且將部分收入捐給「台灣同志家庭權益促進會」，號召粉絲共同支持同性戀者成立家庭，產品一推出就被粉絲瘋狂搶購。

從以上事件可見，未來NFT或為婚禮帶來前所未有的商業模式，如喜帖收藏經濟，皆因過去鮮有人收藏喜帖，反而大多都是用完即棄，但若喜帖可以永久收藏在區塊鏈，就方便得多，更可讓親友在上面留言簽名。再者，如未來有名人結婚並發出NFT喜帖，勢必令一眾粉絲爭相競投，並掀起炒風。