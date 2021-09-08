東方日報B1：中方狙擊國際黑嘴
2021年09月08日 00:33
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世界貿易組織前總幹事拉米(左)及索羅斯(右)被中方視為「黑嘴」。
曾擊垮英倫銀行和掀起亞洲金融風暴的「金融大鱷」索羅斯近年成為反華鷹派，繼支持美國前朝政府對中國發動經濟戰之後，近月先後批評內地監管風潮，又指基金巨企進軍中國市場將危及客戶利益和美國安全，激起內地官媒狠批其是「全球經濟恐怖分子」。不過，歐美對華的主觀意見始終是塑造國際政經格局的重要元素，一場火藥味濃的公關戰正全力開打。
世界貿易組織(WTO)前總幹事拉米(Pascal Lamy)指，中國監管風暴恐怕加速與全球脫鈎，令中國的經濟增長前景蒙上陰影。不過，中證監前主席肖鋼隔空反駁，指中國服務貿易為推動世界經濟貿易復甦作出重要貢獻，未來應充分發揮在數碼服務貿易領先的優勢，降低對外技術的依存度。
曾擔任歐盟貿易專員的拉米表示，中美關係與中國目前的政治趨勢，成了兩個中國與全球脫鈎的引擎。過往他曾多次警告中美脫鈎的負面影響，日前他接受外媒訪問時更指出，中國催谷數碼服務出口的如意算盤，或因內地政治形勢而打不響，最終可能墮進「中等收入陷阱」(Middle Income Trap)之中。
所謂「中等收入陷阱」，是指國民收入達到中等水平後，由於人工漲價、製造業成本增加及人口老化等原因，收入處於平台期，難以增加。墮入這陷阱的原因，主要是一國發展中期缺乏對經濟的檢討及調整。
拉米解釋，內地當局近期加強對經濟的監管，或擔心經濟對政治體系構成威脅，雖然他認為不會導致任何威脅，但中國當局或有自己特定的想法，需要更進一步遠離全球資本主義。而作為中國經濟的增長動力，他不相信內需可以取代出口，所以西方市場對中國仍然很重要。故如果美國和歐盟停止進口中國數碼服務，中國的脫鈎將迫使自己走進中等收入陷阱。雖然提高服務水平可走出這個陷阱，但也暗示了更多來自國際的服務競爭。
他坦言，世貿組織總幹事伊維拉目前面對的大挑戰，是怎樣應對中國經濟系統與市場資本主義市場的分歧。如今情況猶如1950年代法國與德國的分歧，當年德國30%企業都由國家擁有，也不願意向法國開放市場，就如今日的中國。另一個要面對的大問題，是在數碼經濟下，全世界與中國怎樣共存。
中證監前主席肖鋼接受內地媒體訪問時，除了指出中國服務貿易為對世界經濟的貢獻，以及強調須降低對外技術的依存度外，還稱中國須堅定不移地實施創新驅動戰略，把科技創新擺在現代化建設核心地位，實現高水平科技自立自強；同時加大對知識產權保護，發展高科技製造業。
對於中國的服務貿易，肖鋼指出「十三五」(第13個5年計劃)時期內地服務貿易進出口累計達3.6萬億美元(約28萬億港元)，較「十二五」時期增長30%，開拓國際市場更加多元化，已成為構建新發展格局，擴大對外開放的重要引擎。
可是他指，一些國家單邊主義、民粹主義、保護主義興起，世界經濟陷入衰退，全球貿易投資嚴重下滑。在此不利條件下，中國率先走出疫情，仍保持服務貿易平穩發展，並連續7年位居全球第二，目前中國已與240個國家和地區有服務貿易往來，比2015年增加了42個，不僅支持了內地經濟高質量發展，推動世界經濟貿易復甦，也促進人民生活改善。
另方面，內地官媒隔空越洋開炮，轟索羅斯是「全球經濟恐怖分子」、「陰謀家」、「世界上最邪惡的人」、「撒旦的兒子」。原因是這位「國際大鱷」不足一個月內第三度炮轟中國，這次把矛頭對準美國國內的「親華派」貝萊德，認為這家基金公司將大量資金像倒水般倒向中國是「悲劇性的錯誤」，將對客戶資金和美國的安全利益構成風險。
索羅斯近日在外媒撰文，表示貝萊德似乎誤解了中國當局的取向，並指表面上中國區分了國有企業和民營企業，但事實上中國當局將所有中國企業視為國家的工具。
他指出，去年11月阿里巴巴(09988)旗下的螞蟻集團中港兩地上市被叫停，今年6月滴滴出行在美國掛牌後面臨審查，然後是美國資助的補教業受打壓。這些事件對於海外市場產生了深遠的負面影響，重創在美國上市的中概股和空殼公司。他又提到，貝萊德必須意識到「中國房地產市場正在醞釀一場大危機」，目前貝萊德挺進中國的行動將危及美國與其他民主國家的國家安全利益，呼籲美國國會通過兩黨立法，授權美國證券交易委員會(SEC)限制資金流向中國。
基金「一哥」貝萊德是有步驟地大手押注中國，今年5月旗下貝萊德建信理財有限責任公司獲中國銀保監會批准開業，須自批復之日起6個月內完成籌建工作。據悉，該合資理財公司註冊地在上海，註冊資金10億元人民幣，貝萊德佔50.1%的股份，中國建設銀行通過全資理財子企建信理財有限責任公司持有40%，新加坡主權基金淡馬錫則持有9.9%。
其實，國際大鱷索羅斯8月時已兩度向中國開火，先後在兩家外媒撰文，批評內地的監管行動，指此舉威脅摧毀「下金蛋的鵝」，又指當局不懂市場發展，認為中國進行一系列打壓行動，導致市場動盪，警告不應再與中國建立更密切的經濟聯繫，更促請美國國會通過跨黨派法案，明確要求資產經理人只能投資治理結構透明、與股東立場一致的企業。
官媒發表的文章指，索羅斯近來「用非常惡毒的語言非議中國這一輪市場監管」，還列舉索羅斯近期看淡中國的各種行為，包括旗下基金公司清倉所有騰訊音樂、百度、唯品會等中概股股票，直指「他這一番對中國的針對，就很有點老羞成怒的味道」。文章直指，西方組織「人權觀察」屢次造謠針對中國，索羅斯便是該組織的幕後金主。
過去索羅斯的「沽空」戰績彪炳，早於1992年9月的「黑色星期三」狙擊英鎊一役，廣被外界譽為「打垮英倫銀行的人」而聲名大噪。另以他為首的對沖基金集團在1997年狙擊亞洲貨幣如泰幣、韓圜及印尼盾，當年他更將狙擊目標盯上港元，並沽空期指進行雙邊操作，終迫使港府出手入市「打大鱷」，可見其興風作浪之能事。
事實上，過去一段時間索羅斯是中國的「大好友」，2010年曾在一個私人宴會上表示，中國現在在國際舞台上擁有更多的權力，政府運作優於美國。不過，今次因政策問題令他「撈貨」失敗，最終損手離場，或是其立場生變的原因之一。
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