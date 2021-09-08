東方日報B1：中方狙擊國際黑嘴

曾擊垮英倫銀行和掀起亞洲金融風暴的「金融大鱷」索羅斯近年成為反華鷹派，繼支持美國前朝政府對中國發動經濟戰之後，近月先後批評內地監管風潮，又指基金巨企進軍中國市場將危及客戶利益和美國安全，激起內地官媒狠批其是「全球經濟恐怖分子」。不過，歐美對華的主觀意見始終是塑造國際政經格局的重要元素，一場火藥味濃的公關戰正全力開打。

世界貿易組織(WTO)前總幹事拉米(Pascal Lamy)指，中國監管風暴恐怕加速與全球脫鈎，令中國的經濟增長前景蒙上陰影。不過，中證監前主席肖鋼隔空反駁，指中國服務貿易為推動世界經濟貿易復甦作出重要貢獻，未來應充分發揮在數碼服務貿易領先的優勢，降低對外技術的依存度。

曾擔任歐盟貿易專員的拉米表示，中美關係與中國目前的政治趨勢，成了兩個中國與全球脫鈎的引擎。過往他曾多次警告中美脫鈎的負面影響，日前他接受外媒訪問時更指出，中國催谷數碼服務出口的如意算盤，或因內地政治形勢而打不響，最終可能墮進「中等收入陷阱」(Middle Income Trap)之中。

所謂「中等收入陷阱」，是指國民收入達到中等水平後，由於人工漲價、製造業成本增加及人口老化等原因，收入處於平台期，難以增加。墮入這陷阱的原因，主要是一國發展中期缺乏對經濟的檢討及調整。

拉米解釋，內地當局近期加強對經濟的監管，或擔心經濟對政治體系構成威脅，雖然他認為不會導致任何威脅，但中國當局或有自己特定的想法，需要更進一步遠離全球資本主義。而作為中國經濟的增長動力，他不相信內需可以取代出口，所以西方市場對中國仍然很重要。故如果美國和歐盟停止進口中國數碼服務，中國的脫鈎將迫使自己走進中等收入陷阱。雖然提高服務水平可走出這個陷阱，但也暗示了更多來自國際的服務競爭。

他坦言，世貿組織總幹事伊維拉目前面對的大挑戰，是怎樣應對中國經濟系統與市場資本主義市場的分歧。如今情況猶如1950年代法國與德國的分歧，當年德國30%企業都由國家擁有，也不願意向法國開放市場，就如今日的中國。另一個要面對的大問題，是在數碼經濟下，全世界與中國怎樣共存。

中證監前主席肖鋼接受內地媒體訪問時，除了指出中國服務貿易為對世界經濟的貢獻，以及強調須降低對外技術的依存度外，還稱中國須堅定不移地實施創新驅動戰略，把科技創新擺在現代化建設核心地位，實現高水平科技自立自強；同時加大對知識產權保護，發展高科技製造業。

對於中國的服務貿易，肖鋼指出「十三五」(第13個5年計劃)時期內地服務貿易進出口累計達3.6萬億美元(約28萬億港元)，較「十二五」時期增長30%，開拓國際市場更加多元化，已成為構建新發展格局，擴大對外開放的重要引擎。

可是他指，一些國家單邊主義、民粹主義、保護主義興起，世界經濟陷入衰退，全球貿易投資嚴重下滑。在此不利條件下，中國率先走出疫情，仍保持服務貿易平穩發展，並連續7年位居全球第二，目前中國已與240個國家和地區有服務貿易往來，比2015年增加了42個，不僅支持了內地經濟高質量發展，推動世界經濟貿易復甦，也促進人民生活改善。

另方面，內地官媒隔空越洋開炮，轟索羅斯是「全球經濟恐怖分子」、「陰謀家」、「世界上最邪惡的人」、「撒旦的兒子」。原因是這位「國際大鱷」不足一個月內第三度炮轟中國，這次把矛頭對準美國國內的「親華派」貝萊德，認為這家基金公司將大量資金像倒水般倒向中國是「悲劇性的錯誤」，將對客戶資金和美國的安全利益構成風險。

索羅斯近日在外媒撰文，表示貝萊德似乎誤解了中國當局的取向，並指表面上中國區分了國有企業和民營企業，但事實上中國當局將所有中國企業視為國家的工具。

基金「一哥」貝萊德是有步驟地大手押注中國，今年5月旗下貝萊德建信理財有限責任公司獲中國銀保監會批准開業，須自批復之日起6個月內完成籌建工作。據悉，該合資理財公司註冊地在上海，註冊資金10億元人民幣，貝萊德佔50.1%的股份，中國建設銀行通過全資理財子企建信理財有限責任公司持有40%，新加坡主權基金淡馬錫則持有9.9%。

其實，國際大鱷索羅斯8月時已兩度向中國開火，先後在兩家外媒撰文，批評內地的監管行動，指此舉威脅摧毀「下金蛋的鵝」，又指當局不懂市場發展，認為中國進行一系列打壓行動，導致市場動盪，警告不應再與中國建立更密切的經濟聯繫，更促請美國國會通過跨黨派法案，明確要求資產經理人只能投資治理結構透明、與股東立場一致的企業。

官媒發表的文章指，索羅斯近來「用非常惡毒的語言非議中國這一輪市場監管」，還列舉索羅斯近期看淡中國的各種行為，包括旗下基金公司清倉所有騰訊音樂、百度、唯品會等中概股股票，直指「他這一番對中國的針對，就很有點老羞成怒的味道」。文章直指，西方組織「人權觀察」屢次造謠針對中國，索羅斯便是該組織的幕後金主。

過去索羅斯的「沽空」戰績彪炳，早於1992年9月的「黑色星期三」狙擊英鎊一役，廣被外界譽為「打垮英倫銀行的人」而聲名大噪。另以他為首的對沖基金集團在1997年狙擊亞洲貨幣如泰幣、韓圜及印尼盾，當年他更將狙擊目標盯上港元，並沽空期指進行雙邊操作，終迫使港府出手入市「打大鱷」，可見其興風作浪之能事。

事實上，過去一段時間索羅斯是中國的「大好友」，2010年曾在一個私人宴會上表示，中國現在在國際舞台上擁有更多的權力，政府運作優於美國。不過，今次因政策問題令他「撈貨」失敗，最終損手離場，或是其立場生變的原因之一。

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