伍禮賢：炒中國內需　有咩板塊可考慮？

由上半年啤酒股業績來看，啤酒股的盈利增長並非個別因素，而是整體的行業復甦。可能部分投資者會認為，由於去年受到疫情影響，導致啤酒股的盈利處於低基數，因而造就了本輪啤酒行業的業績增長。而事實上，去年業績低基數僅為其中一個原因。從三大啤酒上半年盈利增長幅度大幅高於收入增長幅度，可以發現本輪業績增長中，受惠消費升級、高端產品銷售佔比增加，成為帶動啤酒板塊業績增長的重要動力。

那麼三大啤酒股如何論高低？以下將作出簡析。根據中國酒業協會資料去年內地啤酒市場份額最大的三位分別為華潤啤酒、青島啤酒以及百威亞太旗下的百威英博，三者於內地的市佔率分別為31.9%、22.9%以及19.5%，三者亦明顯領先包括燕京、嘉士伯等其他品牌，因此作視作為內地啤酒品牌的第一梯隊。具體來看三大啤酒股上半年業績表現，華潤啤酒期內實現營收按年增長12.8%，股東應佔溢利按年增長106.4%；青島啤酒實現營收按年增長16.7%；股東淨利潤按年增長30.2%；至於百威亞太收入及股東利潤則分別錄得增長26.0%及1.7倍。

僅從數據來看，似乎百威亞太表現最好，但其實不然。華潤啤酒、青島啤酒絕大部分收入來自內地市場，而百威亞太雖然亦以內地為主，惟相關業務的經營溢利佔比約只有75%至80%。去年作為受疫情影響最為嚴重的年份，由於內地疫情控制較為理想，因此內地業務佔比高的華潤啤酒、青島啤酒仍在延續增長。也就是說，去年上半年業績對於華潤啤酒、青島啤酒而言，仍屬於高基數，而對於百威亞太而言，2020年中期收入及盈利分別錄得按年下降23.5%及69.5%，因此今年上半年百威亞太在低基數之下取得這個增長數字，相對其他兩者而言，其實並不算靚麗。相反對比之下，可以發現，百威亞太今年上半年的收入仍要低於2019年水平，反映其復甦步伐，相對其他兩大龍頭股份，表現較為疲弱，這亦成為近段股價向下的主要原因。

再從毛利率來看，上半年百威亞太產品綜合毛利率取得最高的54.0%，其次為青島啤酒的44.4%，以及華潤啤酒的42.3%。這個數據可以反映出兩個方面，一為百威亞太的高端產品具有較高的市場認可度，其品牌效應亦使其產品在市場中具競爭優勢；二為現時啤酒行業朝向高端路線化之際，未來青島啤酒、華潤啤酒具較大的後發空間。

相對而言，筆者更傾向於華潤啤酒未來的成長性。除了因為目前其在市佔率處於領先之外，最近其將業務版圖跨進白酒業，相信對其未來毛利率的提升具進一步促進作用。因此，鍾情於啤酒股的投資者，不妨稍加留意。

光大新鴻基證券策略師 伍禮賢(筆者為證監會持牌代表，沒有持有上述股份)