陳錦興：鄭州煤機估值不貴　料受北水追捧

鄭州煤機為內地領先的煤炭綜合採掘設備及最大的液壓支架製造商，亦從事汽車零部件的研發及產銷。中期業績穩健，營業額150.8億元人民幣(下同)，按年升22.5%。純利12億元，按年升5.9%；每股盈利0.69元，不派息。盈利升幅不及收入增長，主要是上半年原材料價格波動，惟料下半年成本控制較好。

值得留意，鄭州煤機近年推進汽車零件新業務開發，探索新能源領域的轉型升級機會，積極開拓新能源汽車降噪減振、密封產品業務市場，成功進入小鵬、蔚來、長安新能源等新能源客戶的供應鏈體系。反映其汽車部件的研發、制造及技術含量獲新進電動車企的認可，未來發展空間大。

過去兩年，鄭州煤機保持約20%的盈利增長，每股派息亦穩步增加，顯示其現金流強健。以現價計，預測市盈率低於10倍，估值並不昂貴。北水近期亦開始部署價值型工業股，鄭州煤機料可受惠，利好股價突破向上，建議10.5港元吸納，向上阻力位為12.5元，向下支持位為9元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)