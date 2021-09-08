道指挫269點　比特幣瀉至4.3萬美元後略回順

●美匯指數報92.51；港匯見7.7748；離岸人民幣(CNH)報6.4599；美元兌日圓處110.3；歐元企1.1843，英鎊見1.3781。金價跌至1,795美元。布油報71.56美元，紐油報68.47美元。比特幣挫至4.68萬美元水平。道指期貨偏軟。

●大摩下調美股評級至減持，維持標指年底4,000點目標。

●即月恒生指數夜期收報26,326點，升101點，低水28點，成交11,465張。

●沙特阿拉伯大幅下調亞洲原油合約價格，10月紐約期油收跌0.94美元，跌幅1.35%，報每桶68.35美元，創1周收市新低。布蘭特11月原油期貨收跌0.53美元，跌幅0.73%，報每桶71.69美元。

●美國勞工節假期過後美元走強，拖累黃金價格創1個多月最大跌幅，紐約12月期金報跌1.9%或35.2美元，至每安士1,798.5美元。

●英國富時100指數收報7,149點，跌37點或0.53%；法國CAC指數報6,726點，跌17點或0.26%；德國DAX指數報15,843點，跌89點或0.56%。

●比特幣一度下跌17%至1個月低位，低見43,050美元，其價格在失守備受關注的5萬美元大關後1個小時內，急挫超過10%，其他較小的數碼貨幣資產也遭到拋售，達世幣和以太坊各自重挫約20%。

●晶片巨頭英特爾宣布，旗下自動駕駛汽車部門Mobileye將與德國汽車租賃巨頭Sixt SE合作，於明年在德國慕尼黑推出自動駕駛的出租車測試服務。

●蘋果公司(Apple Inc.)向媒體發出邀請函，定於9月14日舉行年度活動，預計將在會上發布新款iPhone，可能同時發布新的Apple Watch和AirPods。

●福特汽車宣布，已聘請前特斯拉和Apple高層Doug Field擔任其首席先進技術和嵌入式系統官。

●巨企續回購！騰訊及小米周二有行動，共涉近4千萬。