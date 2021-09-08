申萬宏源：北交所助推動資本市場改革

內地擬設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。緊隨其後，證監會、全國股轉系統先後召開記者發布會，闡述北京交易所設立的定位、目標等。

北京交易所的設立，與今年以來對大型企業反壟斷趨嚴、強調扶持中小企業的路線一脈相承。其次，北交所誕生，與滬深交易所三足鼎立。其設立支持北京國際科技創新中心建設和國家金融管理中心建設的重大舉措，有利於北京市完善金融功能，提升市場地位，支持京津冀發展。

原新三板中基礎層、創新層將繼續保留為場外市場，北交所成立後，中國境內資本市場將形成主板、科創板及創業板、北交所、新三板基礎層及創新層的層層遞進結構，能夠有效匹配各類型、各發展階段企業的融資需求，同時匹配各類偏好投資者，提高資本市場整體活躍度。

「轉板上市」制度不變，從創新層申報不變。一是北交所與滬深交易所的錯位發展、互聯互通的關係不變，也即「轉板上市」制度並不會因為精選層升格為交易所而取消；二是北交所與新三板現有創新層、基礎層堅持統籌協調與制度聯動，即北交所的項目來源仍為掛牌滿一年的創新層公司。

精選層現總市值不足4千億元人民幣(下同)，中小企業融資規模較小。2020年7月精選層正式設立以來，累計掛牌公司66家，總市值約3,737億元，截至2021年9月2日收盤平均PE估值27.5倍，過去一年精選層融資規模不足200億元，不必擔心對存量板塊抽血效應。

發展直接融資服務實體經濟的改革再獲推進，利好券商板塊。改革提振投資者對中國資本市場發展信心，同時券商投行業務顯著受益資本市場建設，「券商+機構投資者」為主的市場化的新金融體系正加快培育。

申萬宏源