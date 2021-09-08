陳樂怡：長汽迎新車周期　銷售看俏

美國8月非農就業數據遠遜預期，預計聯儲局需要觀望數據變化，再作縮減買債的決定，因此9月議息會議公布收水指引的概率下降，預計最快11月才有公布，投資者短期憂慮降溫。再加上，港股通南向資金重新錄得淨流入，為港股帶來支持。人行潛在降準、橫琴粵澳深發展方案，以及傳即將開通的跨境理財通亦提振市場氣氛，惟預計恒指26,800點仍阻力不輕。板塊方面，預計碳中和主題、國產消費及建材類繼續是短線市場焦點。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)