陳樂怡：長汽迎新車周期 銷售看俏
2021年09月08日 08:30
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美國8月非農就業數據遠遜預期，預計聯儲局需要觀望數據變化，再作縮減買債的決定，因此9月議息會議公布收水指引的概率下降，預計最快11月才有公布，投資者短期憂慮降溫。再加上，港股通南向資金重新錄得淨流入，為港股帶來支持。人行潛在降準、橫琴粵澳深發展方案，以及傳即將開通的跨境理財通亦提振市場氣氛，惟預計恒指26,800點仍阻力不輕。板塊方面，預計碳中和主題、國產消費及建材類繼續是短線市場焦點。
據市場統計加上公司資料，國產體育品牌7至8月銷售增速放緩，主要受到高基數、疫情防控措施以及惡劣天氣所影響。無疑短線銷售或仍受制於疫情發展，但長線而言，國產品牌的市場份額持續提升，結構性增長故事不變。再者，現時政策風險偏低的增長股選擇不多，部分資金流入國產體育品牌。國務院早前發表《全民健身計劃(2021-2025年)》，推動市場規模增長至5萬億元人民幣。李寧(02331)上半年業績最為優秀，加上純國產品牌概念，股價表現一支獨秀，預計強者愈強。
全球最大鋁土礦供應國畿內亞發生軍事政變，當地政治動盪加劇市場對金屬原料供應憂慮，鋁價延續升勢，更飆升至10年高位。消息刺激商品股走勢，尤其鋁股普遍向上。事實上，以上半年業績而言，上游原料股盈利高速增長。儘管環球經濟復甦放緩，但鑑於疫情對於主要原料生產國的干擾持續，國際大宗商品繼續處於高位。預計政治動盪事件短線將繼續發酵，加上中國因減碳目標實施限電限產，亦利好鋁價前景，關注中國鋁業(02600)。
個股推介方面，長城汽車(02333)上半年受惠於產品組合提升，帶動單價向上，毛利率優於市場預期。加上，公司擅長推出熱門車型，今年合共將推出15款車。未來幾年的新車周期強勁，並目標2025年銷量達到400萬輛，電動車將佔80%。公司未來亦會加強海外拓展的步伐，現時在泰國及俄羅斯已有生產線，近期還收購巴西工廠。向上阻力位為39元，向下支持位為30元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)