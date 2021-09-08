內房陷債務危機！平均每天1間公司破產...

官媒報道，根據不完全統計，今年截至9月5日止，內地共有274間房地產公司發布破產文書，平均每天約有1間破產，當中不乏知名的公司。

事實上，中國近年宣揚「房子是用來住的，不是用來炒的」，尤其去年下半年以來，監管機構提出「三道紅線」的標準，限制房地產公司利用高槓桿經營，並嚴控房貸額度。

多種手段下，樓市今年急速降溫，信用違約風險逐漸從邊緣小型地產公司，蔓延至全國排名前50的大型地產公司，曾經位列行業前30名的華夏幸福及藍光發展，均飽受財困。當中，華夏幸福截至9月4日累計未能如期償還債務本息合共878.99億元人民幣(下同)，而藍光發展截至9月3日累計到期的未能償還的債務本息金額，合共186.64億元人民幣。此外，陽光100中國今年8月亦曾公布，公司2億美元的可能構成違約。

資料顯示，今年9月內地房地產公司即將面臨償債高峰，債券到期總規模高達838.5億元；下一個償債高峰將出現在2022年3至4月，到期規模分別為1,039.4億及940.6億元。