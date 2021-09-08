【瑞通推介】恒指挑戰50天線　資金即市較多開牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：大行下調美國經濟增長預測，道指周二(7日)收報35,100點，跌269點或0.8%；納指則微升再創歷史新高。恒指周二曾升近300點，全日收報26,353點，升190點或0.7%。周三(8日)早段升勢持續，最多升200點，即市高位重上26,560點，技術上逼近50天線(26,570點) ，暫錄三連升。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾5,000萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,600萬元，反映投資者看淡後市。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點，而熊證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點。

快手獲納入港股通後，連日獲北水追捧，周二再錄近4.5億元北水淨買入，股價亦持續上漲，曾飆至102.7元的1個月高位，全日維持9.3%升幅，報101.9元，重拾「紅底」，4個交易日累漲超過21%。快手周三早段曾漲3%，升抵105元，惟其後倒跌逾3%，失守100元關，其後跌幅收窄。超過1300萬元在周二淨流出其好倉，淡倉則有逾700萬元淨流入。

中國移動月內穩步上升，期間累升近4.9%，先後重越各移動平均線，周二收升0.7%於49.45元，惟盤中受阻於50元關。周三早段繼續於50元關前爭持。周二有逾380萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾10萬元淨流入。

著名投資者索羅斯認為全球最大資產管理公司貝萊德投資中國，對客戶資金和美國安全利益都有風險，形容是「悲劇性的錯誤」。不過，A股已在超過30個交易日中保持1萬億元人民幣以上的高成交額，加上中國8月貿易數據勝預期，南方A50周二收報17.83元，升1%，連升5個交易日，累漲5.5%。周三早段略回，回試17.7元水平。周二分別有近20萬元和逾40萬元淨流入其好倉和淡倉。

阿里巴巴周二企170元收市，升1.2%，收復20天線。檢察院就阿里巴巴員工舉報性侵案件作出裁定，阿里認為事實已經澄清，司法已有定論，會以此為鑒。另外，銀保監會指網絡平台企業正有序落實整改。阿里周三早段先窄幅上落，其後升2%，升穿8月下旬以來的三頂水平約172元。周二有逾870萬元淨流入其好倉，為周二最多資金淨流入的個股好淡倉項目，淡倉同日亦有逾30萬元淨流入。

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