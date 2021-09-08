【高盛推介】騰訊連升3日 資金積極部署淡倉
2021年09月08日 10:53
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股於本周一(6日)起突破500港元關口及連升，周三(8日)早段繼續上升。早上開市隨即突破520元水平，及後見上試530元，最高見529元，繼周二(7日)再突破1個月高位，連續第3日上升，累計至今升6.5%。
騰訊回購計劃持續，據騰訊報表披露，騰訊周二於聯交所再回購6.92萬股，涉資約3,558萬元。而騰訊至今已累計回購共223.18萬股。近日有報道指，騰訊擬推出個人微信雲存儲付費服務，據悉該業務或採用按年付費的模式，每年年費介乎130至180元人民幣，並獲市場憧憬可利好騰訊。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極部署淡倉，本周一及本周二共錄得約3,930萬元，為同期最多資金流入的相關資產。當中認沽證佔約2,880萬元，而周二流入熊證的資金有約470萬元，並分布在各收回區域的產品。
好倉方面，則見周二部署牛證的資金偏向短線，資金主要沽出遠牛，小量轉倉至480元以上收回價的近牛。
觀察港股通資金流向，可見北水周二繼續買入騰訊，錄得約8.7億元資金淨買入。
投資者如看好，牛證方面可留意屬貼牛的騰訊牛證(66517)，與現價有約29.5元收回距離。認購證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的高槓桿騰訊購證(21857)。價外選擇可留意屬中期的低街貨騰訊購證(20149)。
騰訊牛證66517，收回價490元，行使價487.2元，換股比率500，槓桿比率13.7倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
騰訊購證21857，行使價595.5元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.7倍，貼價、高槓桿。
騰訊購證20149，行使價620.5元，2022年1月4日到期，實際槓桿8.1倍，價外、中期、低街貨。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約5個月的騰訊沽證(24338)。貼價選擇可留意屬高槓桿的低街貨騰訊沽證(13281)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊證(50074)，與現價有約40元收回距離。遠熊選擇可留意騰訊熊證(69575)，與現價有約50元收回距離。
騰訊沽證24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.8倍，高槓桿、中期。
騰訊沽證13281，行使價509.5元，2021年10月22日到期，實際槓桿10.6倍，貼價、高槓桿、低街貨。
騰訊熊證50074，收回價560元，行使價563元，換股比率500，槓桿比率13.0倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
騰訊熊證69575，收回價570元，行使價573元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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