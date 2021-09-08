【高盛推介】美團反彈持續 資金偏短線部署
2021年09月08日 12:09
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團本周一(6日)起反彈，當中周二(7日)重上250港元水平收市，升約4%，周三(8日)早段繼續反彈。早上開市隨即突破260元水平，及後最高見267.8元，突破1個月高位，為連續第3日反彈。
有券商指美團管理層表示，預計未來1至2個月，反壟斷調查方面將會有結果，具體罰款金額將以公告為準。美團並指旗下外賣業務並未受到任何影響。此外，美團管理層亦指出下調用戶補貼率、廣告變現提高0.5%、採用分層定價機制將導致整體訂單結構發生變化，這3種潛在領域可提高變現率。該行維持對美團「增持」評級，目標價300元。
觀察個股輪證資金流向，可見資金偏向短線部署，並見昨日資金積極部署淡倉，錄得約1,410萬元資金流入，為周二第2多資金流入的相關資產。當中認沽證佔約1,250萬元，而熊證則於周二繼續獲資金流入，有約160萬元，並較集中在275至290元間收回價的產品。
好倉方面，則見周二部署牛證的資金主要沽出，並見有部分轉倉至235元以上收回價的貼牛。
觀察港股通資金流向，則見周二北水繼續買入美團，錄得約10億元資金淨買入。
投資者如看好，牛證方面的貼牛選擇可留意新上市美團牛證(67049)，與現價有約10元收回距離。近牛選擇可留意美團牛證(64151)，與現價有約20元收回距離。認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的美團購證(19266)。貼價選擇可留意年期約2個月的美團購證(11694)。
美團牛證67049，收回價245元，行使價242元，換股比率500，槓桿比率13.1倍，新上市貼牛。
美團牛證64151，收回價235元，行使價232元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價近牛中街貨較低。
美團購證19266，行使價311.28元，2021年11月8日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿。
美團購證11694，行使價286.08元，2021年11月8日到期，實際槓桿7.2倍，貼價。
投資者如看淡，認沽證方面的價外選擇可留意年期約2個月的低面值美團沽證(11689)。貼價選擇可留意屬短期的美團沽證(13541)，屬適合即市短線部署的選擇。熊證方面的近熊選擇可留意美團熊證(60242)，與現價有約20元收回距離。遠熊選擇可留意美團熊證(50283)，與現價有約30元收回距離。
美團沽證11689，行使價219.8元，2021年11月23日到期，實際槓桿5.5倍，低面值。
美團沽證13541，行使價244.8元，2021年10月19日到期，實際槓桿7.5倍，貼價、短期、適合即市短線部署。
美團熊證60242，收回價280元，行使價283元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊證50283，收回價290元，行使價293元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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