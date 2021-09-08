馬來西亞疫情拖累　全球車廠不斷減產

全球晶片荒問題未解決，製造業困境波及各行各業，再加上疫情持續，對近年成為全球重要的半導體封裝及測試中心的馬來西亞帶來沉重打擊，工廠停產至令供應鏈陷入中斷危機，拖累全球主要汽車大廠包括豐田、福特、通用及日產均宣布大幅減產。

根據美國半導體協會(SIA)數據，全球有約7%的半導體供應要經過馬來西亞。美國更是直接從馬來西亞進口的晶片數量，相比其他國家來得更多。

此外，馬來西亞亦是全球被動元件生產重鎮，日本積層陶瓷電容(MLCC)大廠太陽誘電、鋁電龍頭佳美工，以及國巨集團的凱美旗下旺詮亦在該國設廠。

事實上，馬來西亞的疫情始於2020年，雖然工廠停工，但初期還沒造成太大的影響，因當時全球晶片供應還算穩定，需求偏低；但自2021年初起，全球經濟復甦令各種電子產品及設備的需求火熱，加劇晶片荒。其後晶片巨頭接連發生意外，包括3月份日本瑞薩晶片廠因火災停工，而4月台灣嚴重乾旱造成部分晶片廠生產放緩，同時馬來西亞疫情一發不可收拾，全球半導體供應鏈缺乏原材料問題下，有關情況變得更為複雜。

主要向美國智能手機製造商和汽車大廠供應晶片的馬來西亞東益電子(Globetronics Technology)有3名員工確診後，自行決定旗下2間工廠停工數日，其後足足花了4星期時間才能復工。

至於太陽誘電、旺詮及佳美工於馬來西亞的廠房，因當地疫情而2度停工，威脅MLCC的供應，缺貨潮衝擊全球汽車和電子產業。

此外，馬來西亞供應問題也導致福特在美國密蘇里州堪薩斯城的F-150工廠，和德國科隆的Fiesta工廠停工1周。豐田指出2021年9月全球產量將減少40%左右；通用則預計2021下半年北美將減產10萬輛汽車。

馬來西亞半導體行業協會主席王壽苔指出，儘管工廠以100%產能運行，供給仍跟不上需求，交貨時間勢必會拉長。受疫情影響的停工等限制，將使今年馬來西亞將錯失很多機會，損失上看數億美元。理論上，8月份隨着工人疫苗接種率提高至8成門檻，該國晶片業營運狀況將恢復；但實際上，預期未來2、3季工廠的生產情況將出現落差，直到疫情傳播速度趨緩。