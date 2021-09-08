經濟學人：杭深穗成為中國發展潛力最大城市

外媒報道，經濟學人智庫(EIU)公布最新的中國新興市場排名，杭州、深圳、廣州、上海及珠海排行前五，顯示他們在未來五年的經濟增長潛力最大，並於中國過渡至更由技術驅動的增長模式中，處於最有利位置。

EIU指出，儘管上海未能躋身三申，但上海的龐大的零售板塊、高度集中的財富以及對內地旅客的吸引力，亦令其成為中國排行第一的消費市場。

杭州、南京及蘇州則得益於十四五規劃下的創新及生產力所帶動的增長，因為該批城市吸引大量技術勞工流入，不過長沙、西安、武漢及成都則能以較低的樓價，令技術工人較易負擔，未來可能對他們更具吸引力。

報告亦指出，十四五期間，當局保持製造業佔國內生產總值(GDP)比重的政策支持，將惠及製造業基礎雄厚的城市。中國新興市場指數顯示，廣東省在生產成本及勞動力方面仍然最具競爭力；至於圍繞上海的長三角地區城市及山東則因大學生人數眾多，將為先進製造業儲備勞動力。

儘管中國經濟保持韌性，但EIU指出，新冠肺炎疫情仍影響政府政策，並促使商業轉型。隨着消費者網購增加、企業採用如直播等新營銷策略，電子商務的滲透率亦不斷增加。同時，由於海外旅遊受限，國內遊成為唯一選項，免稅購物亦得以發展，以迎合消費者回流消費。