標普：內房政策剛開始發揮效用　方向或不會大變

標普環球(S&P Global)表示，內地政府不斷強調房住不炒，顯示穩定樓價和土地價格為優先項目，但樓價在不久之前才開始降溫，土地供應亦未令土地價格下跌，因此現時政策剛開始發揮效用的時間，不認為政策方向會出現大轉變，同時若企業資產負債表變壞，政策或進一步調整或加劇。

該公司表示，內地政府加強對房地產市場的監控將會加速市場兩極化，流動性較弱的發展商或在未來12個月將面對債券到期，它們的壓力顯著最大。

對於流動性較大的發展商，中長期將獲得更多機會。隨着風險限制的政策的出台，信託公司和金融機構將更謹慎選擇借款人的質量，規模大和信用狀況較好的開發商將繼續享受較長期限的債券，較低的發行成本。評級為b或以下的開發商將面臨更多壓力，因為還款可能會耗盡現金水平並進一步擠壓其流動性。

當市場流通性收窄時，市場再融資可能對開發商的流動性構成壓力。其中評級為b+或以下的開發商在2021年離岸和在岸債券到期的風險最大。

在過去幾個月，發展商目標不再是銷售增長，而是保留充足的流動性用於還債及未來發展，公司相信收款會是發展商未來重大目標，因此部分發展商以折扣放售住宅物業，令平均售價下跌，部分發展項目的市場在低線城市，對銷售造成更大影響，原因是大量買家採取觀望態度。而大灣區等地區銷售較佳，原因是更多按揭釋放。

標普授評的50家房企毛利率預測將會維持低水平，接近24%，2023年才會重新上升，原因是土地銷售政策明細化將有效降低土地成本。

儘管發展商採取行動符合三條紅線門檻，其債務與EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷)比率只會緩慢下降。公司從槓桿指標中考慮盈利能力，利潤率下降將拖累EBITDA並阻礙去槓桿化。較弱的市場參與者可能被迫減少債務，一些公司可能會嘗試增加交易或其他應付款項以轉移流動性壓力。

另外，發展商面對按揭發放跟不上銷售的問題，第二季新的按揭增長下跌至12至13%，估計現金收款將延遲一至兩個月，假如其合作夥伴阻止現金向上游，現金可能會在合資企業層面滯留更長時間。