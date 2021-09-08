聯想：未來3年研發投入翻番　建擎天聯盟助中企智能化轉型

他提出對未來的三重預判，包括混合型工作與生活方式，將驅動更加多樣的設備、IoT終端和在線的服務；邊緣計算、雲計算與傳統數據中心並存的趨勢將驅動愈來愈豐富的基礎設施；以及人工智能在智能化轉型中的核心地位與前景。

此外，聯想宣布構建擎天聯盟，加速中國企業智能化轉型。集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍稱，智能IT引擎──擎天是基於「端邊雲網智」新IT架構的內核，它包含了技術中台和通用業務中台的GPaaS層，以及面向不同行業領域的VPaaS層，並且具有雲原生、中台化、AI智能3大技術特徵。

劉軍透露，聯想的IT系統採用混合雲部署，共有15個公有雲專區和20個私有雲數據中心及邊緣數據中心，目前有超過5,500萬的月活躍用戶。去年集團把對該些用戶的服務，從公有雲遷移到聯想自己的混合雲平台。截至目前，這次遷移使得應用的研發效率提升100%，產品服務可用性從99.9%提升至4個99.99%，全年故障時間從8小時縮短到50分鐘。