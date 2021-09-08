調查：逾56%內地受訪者近2年冇儲蓄　超過4成指債務負擔重

疫下全球經濟大倒退，企業仍持續裁員及減薪，令市民生活捉襟見肘。據中國人民銀行金融消費權益保護局公布「2021年消費者金融素養調查分析報告」，在約14萬份成年受訪者中，有56.6%受訪者表示近2年沒有儲蓄行為。

至於有貸款的被訪者中，58.97%指目前債務負擔較輕，33.72%表示負擔較重，7.31%表示負擔非常重，合計超過40%受訪者表示負擔較重和非常重。

在應對相當於3個月收入的「意外支出」方面，59.67%受訪者表示現有儲蓄足以應對；18.74%表示在賣掉部分金融資產，如提前支取定期存款，賣出基金或股票後就可以應對；16.01%表示需借錢才能應對，5.58%受訪者則表示肯定拿不出。

該報告又顯示，消費者對金融投資品的收益預期多呈現非理性特徵。有投資行為中，僅有28.23%受訪者的收益預期在5%以內，且中青年群體的非理性程度更大。

同時，消費者對分散化投資理念缺乏足夠的認識，如僅有48.37%的受訪者能認識到投資單一股票的風險要較股票型基金大。

蘇寧金融研究院高級研究員黃大智表示，一般來說，居民收入會轉化為消費，部分收入則會流向投資，如理財產品。近2年居民負債壓力大增或與住房貸款、消費金融快速擴張有關。