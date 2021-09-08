圓通速遞料行業挑戰持續　下半年毛利維持穏定

他指航運業亦面對類似狀況，指貨櫃市場上一櫃難求，特別美國，航運運費會持續上升。

討論預期公司下半年的毛利率變化，黃逸峰指相比毛利率，集團更偏向以單公斤的毛利額和單櫃毛利額判斷公司盈利能力。他解釋，下半年公司毛利率會受航空公司及船公司的運費影響，預期下年運費仍偏高，毛利率或會因此下滑，但單公斤的毛利額和單櫃毛利額或會增加，因此不能只考慮毛利率。另預期下半年公司結合既有倉位及市場上購買的倉位；毛利額料維持穏定，與上半年10.8%毛利率相若。

展望未來，黃逸峰指公司下半年會在以下4方面發展。公司將繼續投入代理網絡建設，提升戰略合作夥伴關係。公司將進一步利用航空資源，持續提升航空幹線運力儲備，為代理及合作夥伴提供優質並具有競爭力的國際空運服務。

其次，將聚焦區域全面經濟夥伴協定，提升區域內服務能力。第三，推動全球化發展，開拓中資企業的海外物業務。最後，推進業務數碼化。他指公司正研發第二代貨運作業系統，包括改善與外部船公司及航空公司系統的對接，有助獲取實時倉位資訊及市場價格等，以簡化公司內部業務操作，提高效率。