美國財政部及美企大量發債　美債孳息率升至數周高點

歐美債券供給氾濫，美國本周將發行1,200億美元國債、美國企業也準備在勞工節過後發債，全球債券市場的拋售正在加劇，美國10年期國債孳息率周二(7日)升穿8月中旬高位，見1.385%，高於200日移動平均線，朝7月中旬高位1.42%推進。

報道引述StoneX Group美國國債交易和銷售主管Stefan Dannibale表示，短時間內債券大量發行，市場似乎對此消化不良。

美國財政部本周將發行大量公債，由周二下午的580億美元3年期國債先登場，市場回響熱烈，最終票面利率為0.447%，低於發債前市場行情的0.450%。而在以美元計價的公司債券市場，則有21家公司排定周二發債。美國財政部接着周三發行380億美元的10年期國債，周四發行240億美元的30年期國債。

投資者正在為周四(9日)登場的歐洲央行(ECB)會議做準備，ECB預料將辯論是否放慢購債步調。瑞穗國際策略師Peter Chatwell表示，債券市場的發行已回歸正軌，再加ECB開會的風險，意味着美國與歐洲投資級債券與利率市場需下跌。