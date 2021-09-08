Apple有難？中企向內地法院提iPhone「禁售令」！

中國企業小i機器人(上海智臻智能網路科技公司)指控蘋果公司(Apple Inc.)手機搭載的Siri功能侵犯該公司註冊編號為「ZL200410053749.9」的專利權，訴訟長達9年，本月6日上海市高級人民法院已接受提出的禁令申請。

綜合媒體報道，小i機器人CEO袁輝在3日聲明，Apple不顧侵權事實持續製造和銷售侵權產品，是不尊重知識產權的做法，並向上海市高級人民法院要求Apple立即停止生產、銷售、許諾銷售、進口、使用，侵犯涉及Siri專利侵權的iPhone手機。

該聲明指出小i機器人於2004年申請，2009年獲得授權，註冊編號為「ZL200410053749.9」，擁有完全自主知識產權，能夠命令機器人查詢、做遊戲，也能與機器人以自然語言進行聊天對話。此專利權訴訟已纏鬥9年，從2011年Apple推出iPhone 4s首次搭載Siri功能後，智臻在2012年6月控告Apple，指稱Apple侵犯小i專利。

2012年11月19日Apple向中國國家知識產權局申請，認定該專利應該是無效的，經過一路的訴訟後，中國最高人民法院在2020年6月28日認定，智臻的專利有效，而智臻在2020年8月3日向Apple求償100億人民幣。

報道引述北京京師律師事務所李萍表示，因小i在2020年才獲得專利確權，但Apple 2011年就在中國銷售，且銷售量太大，法院可能認為，小i機器人提出的保全措施造成的損害價值及可能對社會影響過大，而駁回該申請，因此，雙方在法院協調下和解的機率較大。