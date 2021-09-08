英國就中資擬購石墨烯製造商啟動國安審查

關於國科學家周忠福擬收購威爾斯的小型石墨烯製造商Perpetuus Group，英國商務大臣Kwasi Kwarteng下令對此交易進行國安審查，這是英國政府對涉及中資的收購案進行國安審查的最新案例。

Kwarteng已要求英國競爭和市場監管局對中國科學家周忠福和其創辦的Taurus International對Perpetuus的收購案進行國安審查，調查的理由主要基於「公共利益和國家安全」。CMA必須在明年2月7日前向政府提交報告。

石墨烯是目前世界上最薄、卻最堅硬的納米材料，也是目前電阻率最小的材料。2004年英國曼徹斯特大學2名物理學家首次從石墨中分離出石墨烯，因此在2010年同獲得諾貝爾物理學獎，英國在石墨烯材料的研究方面處於世界領先地位。

Perpetuus成立於2013年，該公司僅有14名員工，去年的產值僅為47.9萬英鎊，卻擁有最新研發和全英逾1/4的石墨烯電漿產量，因此引發英國商務部警覺。Taurus則在2020年10月成立，周忠福是創辦人之一，註冊地點是倫敦東南Lewisham附近1間民宅。

外媒報道，在Perpetuus的網站上，周忠福被列為首席納米技術科學家，該網站稱他是2D材料及其應用領域的「世界領先權威之一」。他自北京科技大學畢業後，繼續在牛津大學攻讀材料科學博士學位，然後成為威爾斯卡爾迪夫大學的研究員，並在2010年進入Aberystwyth University大學物理系任職。周氏在中國擁有若干頭銜，如上海大學材料與工程學教授、中歐協會新材料產業促進委員會秘書長、內蒙古複合材料產業研究院院長、內蒙古石墨烯產業化工程研究中心主任，以及數家公司的董事長等。

這是近來英國政府對涉及中資收購案進行第二次的國安審查。今年7月中國聞泰科技旗下的全資子公司荷蘭安世半導體(Nexperia)，以6,300萬英鎊收購了英國最大的晶圓廠新港晶圓廠(NWF)。英國首相強森迫於公眾壓力，要求國安顧問勒夫格羅夫對這宗交易進行國安審查。

英國國會外交事務委員會主席、「中國研究小組」負責人Tom Tugendhat表示，看到政府積極介入涉及國家安全的收購案感高興，又指與英國的許多其他創新一樣，石墨烯提供了創造非凡未來的可能性，英國要跟可信賴的合作夥伴進行敏感技術合作，這至關重要。