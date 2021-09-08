比特幣續挫逾一成 道期跌177點
2021年09月08日 16:16
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美匯指數報92.61；港匯見7.7775；離岸人民幣(CNH)報6.4613；美元兌日圓報110.24；歐元企1.1834，英鎊處1.3765。金價報1,828美元。布油報71.94美元，紐油報68.65美元。比特幣續跌逾一成，企4.4萬美元水平。道指期貨跌177點。
●市後關注點
-22:00 加拿大央行議息
●港股先升後跌，恒生指數收跌32點或0.12%，報26,320點；國企指數亦跌18點或0.2%，報9,449點；恒生科技指數則跌16點或0.24%，報6,871點。主板成交約1,521億港元。重磅股拖低大市，滙豐控股、中國移動跌逾1%。騰訊美團撐市，騰訊反覆升1.7%至524.5元，市值重上5萬億元；美團升1.4%，阿里巴巴升0.5%。 https://bit.ly/2X50kF6
●歐股早段全線向下，法德股俱跌1%，Smiths Group抽升逾4%。 https://bit.ly/3kYAtH0
●滬綜指跌1點，外資淨賣出16.17億元，結束連續12日淨買入勢頭。 https://bit.ly/3E0DzTM
●中國經濟：
-內房陷債務危機！平均每天1間公司破產...
-報告：共同富裕關鍵確保社會流動性，減少不平等問題。
-深圳銀保監：平穩有序推動「跨境理財通」落地。
-發改委：杜絕惡意炒作煤價及囤積居奇等行為。
-人行：料下半年宏觀槓桿率將保持基本穩定。
●美國財政部及美企大量發債，美債孳息率升至數周高點。
●橋水達里歐：不可忽視中國及新加坡的機會。
●標普：內房政策剛開始發揮效用，方向或不會大變。
●聯想：未來3年研發投入翻番，建擎天聯盟助中企智能化轉型。
●麥樸思：比特幣風險高，幾乎冇其他國家可接受作法定貨幣。
●馬來西亞疫情拖累，全球車廠不斷減產。
●新產品收SEC警告，Coinbase航手抱怨當局採恐嚇策略。
●經濟學人：杭深穗成為中國發展潛力最大城市。
●墨西哥汽車8月產量少21%，料晶片短缺持續至明年下半年。
●全球半導體設備次季出貨1942億元，創新高。