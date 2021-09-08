財匯局攜投委會　推廣審計相關知識

香港獨立核數師監管機構財務匯報局與投資者及理財教育委員會合作，向散戶投資者和公眾推廣金融知識，並推出一系列與審計相關的文章，旨在填補大眾在金融知識領域上的缺口，以敦促和協助散戶投資者了解如何一併閱讀審計報告和財務報表的內容。

首兩篇文章已於周三(8日)發布，題為「核數師的意見」及「財務報表的關鍵審計事項」。財務報表是上市公司向投資者報告其財務業績，而獨立審計是法律所要求制衡系統的一部分，在適當時候發出警告，以確保財務報表的可信性，讓大眾參考。

財匯局的職責包括維護香港上市實體的財務匯報、相關審計及審計報告的質素，使這些報告能夠發揮其作用。財匯局行政總裁馬力表示，有負責向投資者提供監管事務範圍內的基本知識、態度和專長，而文章以淺白的內容呈現，期望能解釋財務報表和審計報告中的複雜元素，並就財務報表的質素為投資者帶來啟示，包括需要注意的危險信號，公眾亦能學以致用。

財務匯報局主席黃天祐指，環球金融市場正迅速演變且日益複雜，因此金融教育對公眾而言相當重要。散戶投資者需要知道如何閱讀和詮釋年報中的所有財務資料，包括審計報告中的核數師的意見和關鍵審計事項等，透過與投委會進行策略合作，期望與公眾直接分享知識及見解，從而加強投資者保障。