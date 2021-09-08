證監會：騙案執法難度高　將加強投資者教育

近年股市「唱高散貨」等市場操縱的投資騙案猖獗，香港證監會亦積極打擊市場失當行為。證監會法規執行部執行董事魏建新在亞洲證券業與金融市場協會(ASIFMA)合規研討會上表示，證監會一直都有長線及短線方法應對，在可行的情況下會採取行動，並凍結懷疑涉及這些騙局的證券帳戶。單計去年，已凍結超過100個帳戶，涉資逾9億元。不過，他坦言，由於每個案件發生時間很短，增加執法的難度。

「唱高散貨」是一種操縱股票市場的手法，騙徒會將細價股股價人為推高，並透過社交媒體平台等渠道，偽裝成「投資大師」，誘使投資者高價買入有關股票，然後拋售圖利，引致股價大跌。值得留意的是，很多時候投資者並不知騙徒的身分，以及有關資料的可靠性。

他透露，證監會正進行大量資料搜集工作，120名員工同時處理40宗個案，未來會繼續與廉政公署及警方加強合作，打擊這些罪行。另外，證監會在採取執法行動以打擊騙局的同時，亦積極加強投資者教育，提醒公眾注意有愈來愈多騙徒利用社交媒體平台進行詐騙。

他又指，自從證監會針對新股上市採取監管行動後，大型新股的市場行為已經有所改善，但較小型的企業仍可能需要採取執法行動。