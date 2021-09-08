投資中國是「悲劇」？貝萊德終於回應了…

國際「金融大鱷」索羅斯(George Soros)近期撰文批評貝萊德(BlackRock)最近在中國的數十億美元投資，並稱這是一個「悲劇性錯誤」。對此，外媒引述貝萊德發言人回覆指，中美間的經濟關係本就複雜，但該公司可以幫助中國解決日益嚴重的退休危機，並推動兩大經濟體的連結。

報道引述貝萊德發言人指，中美具有龐大且複雜的經濟關係，2020年兩國間的商品及服務貿易總額超過6,000億美元，透過我們的投資活動，美國資產管理公司及其他金融機構將為世界兩大經濟體的經濟互聯做出貢獻。

消息指，貝萊德是首家獲得內地當局批准，得以在中國推出共同基金業務的境外資產管理公司。

貝萊德發言人指出，貝萊德管理的絕大多數資產都是退休金，包括美國、中國等世界各地的客戶在內都尋求廣泛投資，以實現他們的退休及其他財務目標。中國目前正採取措施解決日益嚴重的退休危機，該公司認為自身能夠幫助中國應付這些挑戰，並提供退休系統相關的專業知識、產品及服務，相信全球一體化的金融市場，將提供所有國家的人民、企業及政府更好且更有效的資本渠道，以支持全球經濟增長。