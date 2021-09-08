LIBOR年底起逐步停用　香港銀行業如何應對？

倫敦銀行同業拆息(LIBOR)將於今年底逐步停用，基於市場上不少金融產品及合約均以LIBOR作為參考利率，香港銀行業亦廣泛使用LIBOR，利率基準改革將對認可機構營運造成影響。為過渡未來3個月，紐約聯邦儲備銀行推出有擔保隔夜融資利率(SOFR)作為替代參考利率。

滙豐銀行香港工商金融主管方嘯認為，SORF更透明及公開，惟利率改革短期內為市場帶來兩個問題，首先是現有美元貸款如何轉換，其次是如何借新美元貸款。他指，一般歐洲國家會直接轉換為RFR(無風險利率)，而亞洲及香港一般用LIBOR貸款再轉換至RFR，或與銀行重新簽訂以RFR作為定價的新合約。

香港金融管理局助理總裁(貨幣管理)陳家齊表示，香港作為國際金融中心，需為過渡做好準備。儘管大部分美元LIBOR於2023年6月底終止，鑑於希望現有LIBOR貸款合約在2021年底至2023年6月底有序到期結束，局方要求銀行於今年底停用，以減低過渡壓力。

為協助銀行有序由LIBOR過渡至備用參考利率，她稱，金管局列出3大原則，當中第1、2項已在今年初開始實施，即要求銀行提供及備用參考利率作為基準的產品，以及應在所有以LIBOR作為參考利率的新合約內，包含備用條款。最後一項預計今年底實施，要求銀行在今年底前停止發行LIBOR新合約。