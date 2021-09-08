螞蟻集團另覓出路？進軍東南亞電子支付市場

外媒報道，中國螞蟻集團投資新加坡一間新創公司，該公司與東南亞數千家餐廳合作，搶攻東南亞電子支付市場。

根據螞蟻集團公告，以及Deal Street Asia數據，支付寶營運商8月份向新加坡餐廳預訂平台Chope投資1,500萬美元，成為其最大股東。Chope表示，將利用螞蟻集團技術提供一系列服務。Chope餐廳定位APP的合作客戶包括新加坡、雅加達及曼谷等5,000家餐廳。

支付寶南亞和東南亞全球客戶合作總經理Cherry Huang接受訪問時指，「過去，我們為中國遊客提供服務，現在正研究如何將技術介紹給當地的合作夥伴」。現時，支付寶已深入東南亞逾100萬家商店。

螞蟻集團打算通過合作夥伴發揮其迷你應用程式的專業技術優勢，尋找新機會。中國大型數碼平台令企業更容易於眾多應用程式中設置低成本、快速構建的迷你應用程式。據稱，支付寶內部逾170萬個小應用程式，提供網上購物、銀行業務等服務。

螞蟻集團表示，消費者可在Chope上預訂餐桌、購買代金券、查看餐廳評論，並選擇其他與食品相關的服務。螞蟻將與Chope建立長期、戰略性夥伴關係，未來亦會尋找更多的合作夥伴。

螞蟻金服料最快於明年推出數碼銀行，與當地商人建立關係，還可能為中小企業提供貸款和存款服務。

近月，中國加強監管，對於螞蟻集團而言，隨着中國市場日益飽和及競爭加劇下，進軍東南亞有利其發展。