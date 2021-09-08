今年首8個月金鐘甲級商廈租金挫逾一成

美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，近期甲廈租賃交投步伐略見加快，但由於中港尚未完全恢復通關，加上本港寫字樓空置率仍高企，今年首8個月整體甲級商廈租金累積升幅僅約2.2%，表現近乎持平，而金鐘期內跌幅更達約10.1%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，近期甲廈租務交投步伐有所加快，主要是受到中資機構擴充的需求帶動，以及部分企業因節省租金而進行搬遷所致，雖然首8個月甲廈租金表現仍然近乎持平，但隨着市場氣氛逐漸改善，相信租金表現將會有所好轉。

該報告指出，近期市場頻錄大手租務個案，包括中金公司大手承租中環國金1期逾5萬呎，以及商務中心TEC承租本港多個辦公室，如中環AIA Central全層約1.5萬呎單位。

不過，現時甲廈空置率仍然處於高水平，其中整體甲廈空置率達約10.1%，中區空置率亦有8.5%，令到整體租金水平難以彈升。各區之中，以金鐘甲廈表現較為落後，最新平均呎租僅45.4港元，區內除美國銀行中心之外，其餘分散業權甲廈呎租均悉數跌穿50元大關。此外，屬未來供應重鎮的東九龍也下跌，當中九龍灣累積跌幅逾7%。

甲廈售價走勢方面，今年以來售價累積僅反彈1.7%，表現同樣持平，惟中環區最新呎價32,232元，今年首8個月累挫8.5%，反觀上環累升5.2%。