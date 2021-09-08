道指早段挫85點　蔚來配股跌近4%

經常用來衡量股市估值的「巴菲特指標」，即股市總市值除去國內生產總值(GDP)近期不斷飆升，全球版指標更飆升至破紀錄的142%，顯示美國以至全球股市被嚴重高估，未來幾個月恐出現崩盤。美股周三(8日)早段偏軟，道指跌85點，至35,014點；標指跌7點，至4,512點；以科技股為主的納指跌21點，至15,352點。

事實上，美國國會未來數周磋商基建、預算和債務上限等議題，被外界形容為10年來最集中的政治風險。與此同時，從大摩到花旗和瑞信都在提醒投資者注意美股前景。大摩周二將美股評級降至「減持」，全球股票則為「持平」，理由是到10月份增長面臨「巨大風險」；同日花旗警告，考慮到好倉的水平，任何小型調整都有被放大的風險。到周三，瑞信表示，鑑於極端估值和監管風險等因素，對美股保持小幅減持的看法。

個股方面，美國支付巨頭PayPal斥27億美元收購日本「先買後付」公司Paidy，冀在這個在疫情中急速增長的行業分一杯羹。PayPal股價早段升0.24%。

網購巨人亞馬遜明年將開設兩家無人超市Whole Foods，是首次將有關技術引入Whole Foods，顧客可以拿了就走，毋需打開錢包，透過鏡頭和感應器追蹤從貨架拿走的東西，顧客離店後會從他們的亞馬遜帳戶扣除費用。亞馬遜股價早段跌0.24%。

美國證交會(SEC)發出通知，威脅若Coinbase繼續推進虛擬貨幣貸款計劃「Lend」，可能會提出起訴，Coinbase股價早段挫3.4。

蔚來汽車公布20億美元配股計劃，股價早段挫近4%。