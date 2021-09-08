將軍澳業主持貨12年帳賺686萬　沙田兩房戶18年升值7倍　

二手特色戶有捧場客，沙田河畔花園連天台戶，剛售528萬元，呎價約21,818元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔囍滙2座高層N室，實用面積約348方呎，開放式間隔，望少部分海景，以938萬元易手，實用呎價約26,954元，新買家屬於用家，原業主於2014年以803萬元買入，持貨7年帳面獲利135萬元，單位升值約17%。

●天后僑興大廈低層K室，實用面積約815方呎，兩房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,060萬元承接，實用呎價約13,006元，原業主於2014年3月以850萬元購入自住，持貨逾7年帳面獲利210萬元，單位期內升值約25%。

●北角天順樓低層A室，實用面積約474方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置客以718萬元承接，實用呎價約15,148元，原業主於2016年10月以546萬元購入自住，持貨近5年帳面獲利172萬元，期內升值約32%。

●北角形品高層A室，實用面積約376方呎，一房間隔，獲外區上車客垂青，原業主叫價約800萬元，議價後以770萬元成交，實用呎價約20,478元，原業主於2011年11月以約490萬元購入，次轉手帳面獲利約280萬元，升值約57%。

●西灣河柏匯高層B室，實用面積210方呎，開放式單位，獲外區租客以11,000元租入，實用呎租約52.4元，業主於2015年8月以471.3萬元購入上述單位，新租客人為外區客，心儀單位有裝修，決定租入。

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九龍區

●紅磡環海．東岸1B座低層F室，實用面積約351方呎，一房連儲物房間隔，望樓景，放盤3日，吸引區內客承租，月租1.6萬元，折合實用呎租約45.6元，業主於2015年9月購入兩伙，包括上址及毗連單位，當時購入價合共為1,267萬元。

●大角咀港灣豪庭9月錄約3宗買賣，較上月同期5宗略為放緩，其中5座中層G室，望市景，三房間隔，實用面積約494方呎，以950萬元放盤兩星期後，獲區內客接洽，議價後減價50萬元，以約900萬元成交，實用呎價約18,219元，新買家為家庭客。

●九龍塘漾日居2座中層C室，實用面積約934方呎，套三房連工人房套房間隔，現改為套兩房連工人套房，享內園海景，以2,460萬元售出，實用呎價約26,338元，屋苑現時有約50個放盤，兩房單位入場費由1,900萬元起。

●奧運站柏景灣9月暫錄2宗買賣，平均實用呎價約23,978元，包括9座高層E室，實用面積約449方呎，兩房間隔，議價後以1,000萬元成交，實用呎價約22,272元。

●長沙灣宇晴軒7座高層B室，實用面積約554方呎，三房間隔，吸引用家於網上比較多個屋苑及單位間隔後，透過代理約睇樓，終以1,140萬元承接，實用呎價約20,578元，原業主於2008年4月斥資445萬元購入，轉手帳面獲利695萬元，升值約1.56倍。

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新界區

●沙田河畔花園9月暫錄約3宗買賣，最新錄E座高層連天台戶，實用面積約242方呎，兩房間隔，議價後以528萬元易手，實用呎價約21,818元，新買家為用家，原業主於2014年以327萬元入市，持貨7年帳面獲利約201萬元，單位升值約61.5%。

●沙田中心海寧大廈低層G室，實用面積約310方呎，兩房間隔，望河景，放盤約1個月，原先叫價600萬元，至近日以經議價後減價20萬元或約3.3%，新近以580萬元成功沽出，實用呎價約18,710元，原業主於2003年8月以約73萬元購入，持貨約18年轉手帳面獲利約507萬元，物業升值近7倍。

●將軍澳維景灣畔6座中層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔，以998萬元成交，實用呎價約19,530元，原業主於2009年6月以312萬元買入，持貨逾12年帳面獲利686萬元離場，單位期內升值約2.2倍。

●馬鞍山海典居8座中層D室，實用面積約491方呎，兩房間隔，日前以820萬元易手，實用呎價約16,701元，原業主於2007年以256萬元購入，持貨14年帳面獲利約564萬元離場，期內升值約2.2倍。

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●大埔美利大廈連天台戶，實用面積約405方呎，兩房間隔，望街景，原開價535萬元，放盤2個月，減價80萬元，減幅達15%，獲用家以455萬元承接，實用呎價約11,235元。

●元朗區一星期錄43宗二手買賣，世宙兩日內連錄兩宗，包括2座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，叫價733萬元，享內園景，議價後以728萬元成交，實用呎價約16,891元。

●元朗映御9月速錄2宗買賣，追平上月全月，最新錄得1座中層D室，實用面積約488方呎，兩房間隔，叫價768萬元，減價10萬元，即以758萬元沽出，實用呎價約15,533元，新買家為上車客。

●屯門寶怡花園3座低層E室，實用面積約480方呎，兩房間隔，日前獲區內首置客垂青，原本有意在同區聚康山莊置業，但沒有尋覓到心儀單位，見原業主願意調整價格，減價28萬元，決定以572萬元購入上址自用，呎價約11,917元。

●屯門叠茵庭7座中層A室，實用面積約381方呎，兩房間隔，獲區外投資客垂青，原業主增加議幅，減價10萬元，而且屋苑鄰近鐵路站及嶺南大學，容易租出，決定即睇即買，以570萬元購入上址作長線投資收租之用，實用呎價14,961元。

●荃灣愉景新城8座低層A室，實用面積約659方呎，套三房間隔，開價約21,000元，外區客有自置物業，考慮到上班地點因素，故欲「以租養租」，最終以20,000元月租成交，用呎租約30.3元。

●青衣盈翠半島9座中層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望山景，並可遠眺汀九橋海景，新近以968萬元沽出，實用面積呎價約18,509元，新買家為區內客，屋苑現時約有26個單位放售，叫價由835萬元起。