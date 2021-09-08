新盤UPDATES：發展商加速推盤搶客

新盤開售反應持續理想，發展商加快推盤攻勢搶客。啟德THE HENLEY III加推第3號價單，部署次輪銷售。另一港島新盤鰂魚涌THE HOLBORN亦預計最快周四上載首張價單。

●THE HENLEY III加推81伙 入場費615萬元起

第3號價單涵蓋開放式至三房單位，實用面積229至778方呎，扣除最高折扣5%優惠，折實售價由615.98萬元至2,543.24萬元，折實呎價25,631元至34,059元，折實平均呎價28,803元。入場單位是第3A座10樓F室，實用面積229方呎，開放式間隔，折實售價615.98萬元。

林氏續指，第三號價單單位市值逾8.9億元，當中有68伙折實售價低於1,000萬元，有10%單位望海景及啟德體育園。他指出，第3號價單較首張價單加價2.1%，較第2號價單則加價0.4%，主因目標客群為上車客及單位望內園景，所以加幅克制。

THE HENLEY III首輪銷售賣出72伙，套現逾6.57億元，每伙平均成交價913.12萬元，平均呎價27,708元。至於整個THE HENLEY系列合共售出365伙，套現38.25億元。林氏稱滿意項目銷情，對向海及望啟德體育園的單位繼續採惜售策略，或待明年上半年再推售這批單位。

林氏又介紹，項目坐擁小學34校網及九龍城區中學校網，區內名校林立，有香港四大名校網美名，有地利優勢。

●THE HOLBORN料最快明日上載首張價單

韓氏續指，住客會所CLUB HOLBORN將提供都會、自然及藝術完美融合的設施，而1樓British Steps長階雅座，可讓住戶悠閒地享受咖啡或紅茶。他又補充，項目設計團隊將藝術融入THE HOLBORN的生活日常，分別在地下LONDON WALK及UG層的戶外庭園引入日本雕塑家Tomohiro Inaba的大師級藝術作品，及引入英國著名建築玻璃設計師Andrew Moor的藝術玻璃屏風。

●長實21 BORRETT ROAD四房分層戶周日招標

項目早前以1.6億港元售出17樓2號單位，實用面積2,154方呎，四房連兩套房間隔，連兩個車位，呎價約74,280元。

●屯門NAPA 三房戶售1000萬

會德豐地產旗下屯門NAPA剛售出1伙。據一手銷售資訊網資料，項目售出的單位是第1座3樓B室，三房一套間隔，實用面積827方呎，以1,000萬元售出，呎價約12,092元。