東方日報B1：內房一日執一間　上市大公司同告急

破產房企主要以小微房企為主，內媒引述一名地產分析師表示，這類企業競爭力和抗風險能力都較弱，融資能力也遠低於大中型房企。從比例上看，內房數目約10萬家，今年9個月破產270多家，屬正常優勝劣汰。

標普全球評級企業評級部副董事高帆表示，中央封閉不少房企的融資渠道，倘企業獲取資金的來源不夠多元化，不排除會有更多房企違約。而部分企業難以再大規模發債，可能要以現金應付到期債務，勢必影響項目工程及土地投資。若要市場恢復投資情緒，或要等到房企的債務形勢明朗化，以及中國恒大的違約事件獲得解決。

該行企業評級部董事廖美珊則相信，控制樓價和地價仍是中央首要考量，認為調控政策的效果只是剛剛反映在實體樓市，預期政策不會有翻天覆地的改變，但如果發展商的資產負債表顯著惡化，不排除會有輕微調整。

財務狀況備受中央關注的中國恒大及兩附屬公司，周一(8日)再遭評級機構惠譽降長期外債發行人違約評級(IDR)，由「CCC+」劈至反映信用風險非常高的「CC」。該行指，此反映恒大或出現某程度的違約。消息拖累恒大股價曾插穿2009年上市招股價3.5港元，但全日反彈3.92%至3.71港元。

多筆恒大境內債受壓，包括明年到期的「15恒大03」每100元面值買價瀉至34元，到期孳息率更飆至逾204厘，2023年到期的「19恒大01」債價亦跌至54元。

高帆表示，雖然內地房地產銷售自疫情中恢復，但個人按揭貸款增速放緩，發展商回款時間延長。面對流動性壓力及收緊融資，內房或要繼續減價賣樓，透過犧牲利潤去推動銷售，以換取足夠資金支持流動性。因此，未來一至兩年房企盈利將受拖累，毛利率或於2023年才回升。