美股收市受壓　道指跌68點

美國股市周三(8日)受壓，道指收報35,031點，跌68點或0.2%；標指收報4,514點，跌5點或0.13%；納指收報15,286點，跌87點或0.57%。

經常用來衡量股市估值的「巴菲特指標」，即股市總市值除去國內生產總值(GDP)近期不斷飆升，全球版指標更飆升至破紀錄的142%，顯示美國以至全球股市被嚴重高估，其引發投資者對於未來可能出現冧市的疑慮。

事實上，美國國會未來數周磋商基建、預算和債務上限等議題，被外界形容為10年來最集中的政治風險。與此同時，從大摩到花旗和瑞信都在提醒投資者注意美股前景。大摩周二將美股評級降至「減持」，全球股票則為「持平」，理由是到10月份增長面臨「巨大風險」；同日花旗警告，考慮到好倉的水平，任何小型調整都有被放大的風險。到周三，瑞信表示，鑑於極端估值和監管風險等因素，對美股保持小幅減持的看法。

網購巨人亞馬遜明年將開設兩家無人超市Whole Foods，是首次將有關技術引入Whole Foods，顧客可以拿了就走，毋需打開錢包，透過鏡頭和感應器追蹤從貨架拿走的東西，顧客離店後會從他們的亞馬遜帳戶扣除費用。亞馬遜股價全日表現反覆，收報3,525.5美元，升0.46%。

美國證交會(SEC)發出通知，威脅若Coinbase繼續推進虛擬貨幣貸款計劃「Lend」，可能會提出起訴，Coinbase股價全日跌3.23%，收報258.2美元。