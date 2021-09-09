鄧建初：炒股必勝法門　首要係謹慎入市？

「入市要謹慎，出市隨意些。」這是炒股長期致勝的關鍵元素之一，也是初哥經常提醒學生的一句市場經驗。初哥於秒投聊天室開通近兩個月以來，與網友們互相交流，進一步了解普羅股民炒股心態。大部分見過高位，在回落些少時，擔心再升會走了寶，於是買入。又或下跌一段時間，心儀股票明顯轉弱，卻又牽掛之前見過的凌厲升幅，於是心急之下，貿貿然胡亂作出入市行動。當然，間中偶有佳作，但長期作戰是講求機率，入市位差，輸錢機會大增。

初哥每逢交易日，在開市前約上午8時所提供的恒指上落市範圍及股票推介，準繩度之高有目共睹，更有網友大讚初哥給的恒指範圍非常有用。

預測恒指範圍，是建基於圖表路線圖及市場心理，股票也是雷同。而大部分股票，包括恒指成分股，都是跟隨恒指升跌而上落，只有少數能逆大市下跌而上升。這些滄海遺珠是較難預測，要有多年經驗的精明操盤手才能觀察到。普羅股民，還是跟隨恒指範圍的實力股進行炒賣，才是上策。

初哥提供的恒指範圍再有佳作，根據圖表分析，幸運地多次測中上方阻力點，指數皆在該點附近就掉頭下跌。相距只差數點至十餘點，全部皆中。至8月31日建議於25,116點睇好(實際低見25,110點)，最高曾升至26,359 點，升幅1,243點，之後推上止賺位25,878點 ，在上周五被觸及，仍進帳762點。

股票同樣戰績彪炳，早上8時推介之股票，除非未到建議入市位，成功吸納的全部獲利而回。其中一隻JS環球生活，更帶領網友們炒三轉低揸高沽均順利報捷，回報超過10%以上，跑贏恒指下跌甚多。

然而，網友們除了提問自己心儀股票對象外，亦留意初哥早上的推介，但買入價則自行作主，並無遵從建議買入位。本是無可厚非，但筆者認為這樣賭博成分遠高於按策略行事，因距離原本訂立的買入位太遠，止蝕位亦難以定下。變成差之毫釐、謬以千里的入市價位。

資深股評家鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)