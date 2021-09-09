道指跌68點　油價漲逾1%

●美匯指數升至92.65；港匯見7.7762；離岸人民幣(CNH)報6.4569；美元兌日圓處110.26；歐元企1.1818，英鎊見1.3767。金價跌至1,789美元。布油報72.66美元，紐油報69.25美元。比特幣企4.63萬美元水平。道指期貨偏軟。

●美國聯儲局發表俗稱《褐皮書》的地區經濟報告，稱美國整體經濟活動增速略為放緩，仍呈溫和增長。

●美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭表示，目前數據表明聯儲局公開市場委員會(FOMC)將會在9月份宣布縮減寬鬆貨幣政策措施(QE)，隨後在10月份落實縮減行動。

●聯儲局第三把交椅、紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)表示 ，新冠肺炎變種病種構成了額外的「不確定性層面」，並正在給消費者支出和就業帶來壓力。

●美國財長耶倫警告，該部門用於避免債務超過上限的措施可能會在10月的某個時候用盡，再次呼籲國會提高或暫停上限。

●美能源部：若太陽能發電規模增4倍，有望實現零碳電網。

●港股ADR指數收報26,061點，跌258點或0.99%。

●即月恒生指數夜期收報26,106點，跌107點，低水215點，成交17,714張。

●紐約10月期油收報每桶69.3美元，升95美仙或1.39%；布蘭特11月期油收報每桶72.6美元，升91美仙或1.27%。

●紐約12月期金收報每安士1,793.5美元，跌5美元或0.3%，連跌兩日。

●英國富時100指數收報7,095點，跌53點或0.75%；法國CAC指數收報6,668點，跌57點或0.85%；德國DAX指數收報15,610點，跌232點或1.47%。

●英倫銀行(即英國央行)行長貝利表示，他跟其他一些英倫銀行官員看法一致，認為目前英國已經達到收緊貨幣政策的最低標準，有關言論進一步提高市場對英國明年加息的預期。

●外國傳媒報道，越南本土疫情持續4個多月，多地限制企業產能，有調查指出，9成在越南的德國企業正在亞太其他地區尋找新的供應商維持產能。該調查共計3,000名企業領袖受訪，時期為7月22日至8月9日。

●加拿大央行維持利率0.25厘不變，重申不會加息直至疫情造成的破壞全面復原，該行並維持每周買債20億加元，重申隨着復甦推進，會逐步放慢買債。

●內地媒體報道，中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人約談騰訊及網易等遊戲企業及平台。

●外媒報道，中國螞蟻集團投資新加坡一間新創公司，該公司與東南亞數千家餐廳合作，搶攻東南亞電子支付市場。

●傳滴滴知難而退出社區電商，正進行大裁員。

●許正宇：港交所已就創業板定位等問題展開檢討工作。