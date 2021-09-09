龔成：累積財富有竅門？教你進行理財習慣大改造！

理財是一種持續進行的過程，每個微少的習慣，在長期也會對我們的財富產生很大的影響，而人們累積不到財富的原因，就是他們忽視了每個點滴。只要我們能從一些細節開始，戒掉不良的理財習慣，財富自然會逐漸累積起來。

● 要知道自己花在那裏

首先，大多數人儲不到錢的原因，是因為不知自己花了那裏，他們自己也無法解釋，又沒有甚麼大的支出，但每個月到月尾總是沒有錢剩，結果每月也無法儲錢。解決方法其實很簡單，就是每天記低花了多少錢，最好是將其分類，初期可能會不習慣，但過一段時間後做起來就很方便，筆者從20歲起已養成這習慣，至今已做了十多年，的確十分有用。

而另一個令人儲不到錢的原因，就是沒有習慣與目標，良好的理財要成為習慣才有用，那怕是每月只儲1,000元，只要成為習慣後，不只財富會慢慢累積，之後要提升儲蓄數目亦變得不困難。而定立目標亦是十分重要，沒有目標的人，儲蓄變得可有可無，每月花光亦無所謂，而有目標就會有追求的動力，成功機會大增。

● 負債消費不正確

現今社會認為負債消費理所當然，但其實這是錯誤的理財模式，負債消費有多個壞處，包括令往後的資金減少，不知不覺令消費增加，支付不必要的利息支出，有可能在不自覺中累積了大量負債。

要解決這情況，就要在一開始以儲蓄消費代替負債消費，要自己儲到足夠的數目才消費。若不足就減少該消費或延遲，絕不能用負債消費而要將來的自己負責。

人們無法累積財富，其中一項是太輕易就動用資產，當遇到較特別的事情，就會動用儲蓄或沽出資產套現，但能累積財富的人，都不會輕言動用資產，因為這是助他們錢生錢的工具，令他們往後有更多財富，重要程度可想而知。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)