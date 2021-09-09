熊俊傑：紐元中短線較澳元吸引

美國7月消費物價指數(CPI)按年升5.4%，而歐盟統計局公布的歐元區8月CPI增長為3%。若以傳統經濟學分析，美國理應比歐元區投入更大力度及在更短時間內收緊貨幣政策。然而，實際情況卻截然不同，美國聯儲局主席鮑威爾不斷強調高通脹只屬暫時性，資產購買規模仍然每月增加1,200億美元。

此外，兩大經濟體的多個背景有所不同，包括資產負債表規模、每月購買的力度、地區經濟分布、衡量經濟表現準則等。正如歐洲央行的職責範圍並沒有以勞工市場作重心考量，但聯儲局對失業率及全民就業列為核心參數。比較美國8月份及歐元區7月份的失業率，分別為5.2%及7.6%，可見兩地經濟在不同的領域都各有表現。

歐洲央行將於今日舉行議息會議，眾多學者及分析預計歐央行會小幅縮減「抗疫緊急買債計劃」(PEPP)的每月購債金額，並估計最快於明年3月才會結束。市場上有不少投資者或投機炒作可能會認為歐央行比聯儲局更早「收水」，因而買入歐元兌美元。姑勿論匯價在歐央行議息後最終走向，除了「收水」的起點之外，更應注意「收水」的整個過程時間、「收水」的態度及終點。

以澳洲儲備銀行本月的議息結果為例，央行決定將債券購買規模縮減至每周40億澳元，直至明年2月中旬再作評估。「收水」的起點看來或顯示樂觀情緒，但央行表明買債計劃持續的時間或要較先前預期更長，而態度上行長洛威其實相當保守。

相反，新西蘭在上月的議息決議意外地維持息率不變，令本身普遍認為該行會加息0.25厘的投資者感到驚訝。不過，央行的政策聲明中，充分表現樂觀積極態度，形容經濟活動和就業的復甦遠遠強於預期。不少行業已經恢復到或高於疲情爆發前水平，失業率由一年前的最高值5.3%降至4%，強調不加息的決定，是基於新西蘭政府實施第四級防疫限制影響當地經濟活動。

簡而言之，各國央行正齊心「收水」，但各施各法。雖然澳洲央行減買債時間比新西蘭要早，但中短線紐元較澳元更具吸引力。交易角度看，可於1.05以下做淡澳元兌紐元，首目標1.03，進取看1.01。此外，歐央行明日或減買債，但在確認歐元兌美元升穿1.1940前，歐元下行風險依然較大，下方目標1.1790及1.17。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑