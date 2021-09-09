彭偉新：恒指26800點成分水嶺

港股在上周五跌返20天線水平後隨即作出反彈，並連升3日，恒指昨日早上升抵50天線26,560點水平後，隨即由高位回調，曾一度跌逾180點，返回26,164點水平。不過，整體走勢未見太大沽壓，特別是恒指未有跌返10天線水平，而指數由8月20日見24,581點低位反彈以來，仍然保持一浪高於一浪走勢，未有明顯轉弱情況。

同時，近日港股反彈期間，成交額一直未見明顯增加，令投資者擔心反彈動力未夠強。港股現階段仍會維持反覆走勢，尤其是恒指即使升破50天線阻力，但26,800點會是最重要的阻力位，因為該水平是7月恒指試第一個底部24,748點後的反彈阻力。

若然今次大市能順利升抵該水平，恒指有可能會確認雙底走勢，故一旦成功升破26,800點，整個見底形態便會觸及平淡倉活動，令恒指重現上升走勢，故26,800點是整個走勢的其中一個分水嶺。

市場早前在內地推出限制未成年手游用戶的每周上網時限規定後，內地手游股持續大跌，部分跌幅更達50%。不過，根據大部分手游公司的公布，受影響用戶只佔整個付費用戶數目的3%以下，反映整個手游行業受到內地推出新政策的影響非常有限，帶動整個手游板塊在本周開始作出反彈。

中手游股價於今年7月升上最高位5.09元後見頂並反覆回落，於8月底跌穿250天線低見3.26元，RSI已先行見底並作出反彈，股價連日反彈下，已成功收復20天線阻力，預期股價可按整個自7月開始的跌浪總跌幅，以61.8%作為反彈目標，上望4.4元，建議可於3.6元買入，跌穿3.26元止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)