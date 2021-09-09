鄧聲興：北交所完善資本市場布局

北交所的設立主要是為了讓資本市場更好地支援中小企業發展。

內地擬設立北京證券交易所，由於事前保密出色，加上宣布後翌日，北京證券交易所有限責任公司便完成工商註冊，北交所負責人及中證監又相繼舉行吹風會，介紹詳情，讓外界感到意外之餘，亦令人意識到中央對｢新三板｣升級的決心。

早在2006年，新三板開始於北京高科技中心中關村的企業中運行，惟成交量極小。2013年，中證監將規模擴大到全國。企業進入新三板的門檻很低，主要硬性指標僅為經營滿兩年，同時沒有升跌幅限制，因此價格變動很劇烈，對入場投資者亦設置較高門檻，主要是專業投資者，所以整體活躍度不高。將要成立的北交所會在新三板的基礎上改革而來。

中證監表示深化新三板改革，設立北交所，主要是為資本市場更好支援中小企業發展，落實國家創新驅動發展戰略，和新形勢下全面深化資本市場改革，因此以現有新三板精選層為基礎，組建北京證券交易所，進一步提升服務中小企業的能力，打造服務創新型中小企業主陣地。相信隨着北交所成立，上文提及的問題將逐漸改善。

北交所亦為資本市場帶來重大意義，一方面打造服務中小企業創新發展的專業化平台，另一方面探索完善契合中小企業特點的制度安排，最後是形成支持中小企業持續成長的市場服務體系，也使中小企業增強公司治理意識、公眾公司等意識，為資本市場持續健康發展積蓄力量。

雖然中證監表示，北交所跟滬深兩地交易所會錯開發展，但市場對此仍然十分好奇落實方法。若按地域及服務對象區分，有市場人士認為，上交所針對長三角，定位硬科技企業；深交所主要服務大灣區，定位新經濟企業；北交所將重點服務京津冀地區，乃至整個北方，定位創新型中小民營企業。內地三家交易所將各自服務不同區域，不同類型企業，將為內地企業及資本市場帶來更精準配對和資本支持。

每次成立證券交易所，都會帶來投資機會。籌組北交所消息公布後，新三板精選層個股大升，預期亦會利好內地上市的券商股，不過內地風頭股易升跌甚急，投資者必須謹慎看待。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為證監會持牌人士)