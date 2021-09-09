港股跌穿兩萬六關　騰訊下試500元　網易瀉逾7%

港股跌幅擴至超過300點，失守兩萬六關。科技指數挫190點或2.7%跑輸大市；國企指數跌158點。主板成交200億港元。

科網股被拋售，被約談的騰訊挫4%，低見503元；網易瀉逾7%，低見138.9元。另外，嗶哩嗶哩及快手等短片分享平台亦挫逾7%及近6%。另外，阿里巴巴及京東集團跌3.4%；美團跌1.8%；小米集團跌2%；百度集團跌4%。

恒大系沽壓持續，中國恒大被兩家國際評級機構降級，股價挫近6%；恒大物業跌4.2%；恒大汽車跌4%；恒騰網絡跌3.8%。

內地媒體報道，中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人約談騰訊及網易等遊戲企業和平台。約談強調，各網絡遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網絡游戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網絡游戲帳號租售交易服務。要加強網絡游戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、「娘炮」、「耽美」等不良文化。

【09:20】港股考驗兩萬六關 ATM領跌 網易瀉逾6%

騰訊再被約談利淡大市氣氛，港股開市跌244點或0.93%，報26,076點。國企指數低開109點或1.16%，報9,339點；科技指數跌139點或2.02%，報6,732點。

大型科股領跌，騰訊挫2.9%，開市報509港元；阿里巴巴跌3.4%；美團跌2.1%，是表現最差幾隻藍籌；小米集團跌1.6%。

另外，同被約談的網易瀉6.7%；百度集團跌3.3%；嗶哩嗶哩挫5.1%；快手跌3.4%；京東集團跌1%。