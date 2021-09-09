中國8月通脹率跌至0.8%　豬價急挫44%

國家統計局公布，8月份中國居民消費價格指數(CPI)按年增長0.8%，預期及前值升1%；按月升0.1%。

至於生產物價指數指數(PPI)升9.5%，預期及前值升9%；按月升0.7%。

統計局城市司高級統計師董莉娟稱，8月份各地區各部門持續做好保供穩價工作，消費市場供應總體充足，價格平穩運行。而受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，工業品價格按月和按年漲幅均有所擴大。

從按月看，食品價格由7月下降0.4%轉為上漲0.8%，影響CPI上漲約0.14個百分點。食品中，受多地散發疫情、強降雨及高溫天氣影響，鮮菜和雞蛋價格分別上漲8.6和8.4%；豬肉供給持續增加，價格繼續下降1.4%；水產品大量上市，淡水魚和蝦蟹類價格分別下降3.3和4%。

非食品價格由7月上漲0.5%轉為下降0.1%，影響CPI下降約0.05個百分點。非食品中，工業消費品價格由7月上漲0.4%轉為下降0.2%，主要是受國際原油價格下降影響，汽油和柴油價格由漲轉降帶動；服務價格由7月上漲0.6%轉為持平，主要是受疫情影響，飛機票、旅遊和賓館住宿等出行類服務消費受到抑制，價格由漲轉降。

按年而言，食品價格下降4.1%，降幅比7月擴大0.4個百分點，影響CPI下降約0.77個百分點。食品中，豬肉價格下降44.9%；淡水魚價格上漲25.4%；雞蛋和食用植物油價格分別上漲15.9和9.4%。非食品價格上漲1.9%，漲幅比7月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約1.58個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲2.5%，漲幅回落0.3個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲22.7和25.2%；服務價格上漲1.5%，其中飛機票和賓館住宿價格分別上漲31.6和2.8%。