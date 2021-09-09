美銀料聯儲縮減買債勢令標指升勢停止　年底前或跌6%

美國銀行認為，標普500指數今年已上漲20%，這在很大程度上是由於企業利潤的激增，但成本上升對利潤率的壓力，可能導致該指數在年底前回落。雖然該行已將該指數的目標價，由此前的3,800點上調至4,250點，但仍較周三(8日)的收市價4,514點，下跌5.84%。而2022年底的目標價在4,600點，即比現水平僅升1.9%。

美銀股票策略師Savita Subramanian認為，市場情緒高漲，賣方指標(sell-side indicator)比2007年以來的任何時候都更接近發出賣出信號。工資或投入成本上漲，以及供應鏈轉移，正開始拖累利潤率。

隨着經濟在疫情導致的衰退後恢復增長，美國聯儲局正準備削減美國國債和抵押貸款支援證券(MBS)的購買。不過美銀指出，資產購買一直是支撐股市的支柱，自全球金融危機以來，聯儲局資產負債表的擴張推動了股市超過50%的回報。如果縮減意味着標普500指數漲勢停止，利率收緊將會更糟糕。其他令人擔憂的迹象還包括信貸息差不斷擴大。