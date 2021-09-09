調查：55%港富裕人士將儲蓄投資房產

數碼銀行解決方案提供商Avaloq發表研究報告顯示，亞太區的投資者敢於承擔風險，相比歐洲投資者通常更進取。

Avaloq於2021年5月進行調查，對象包括1,430名擁有至少250,000美元可投資資產的富裕至超高淨值投資者。調查的市場包括瑞士、德國、法國、英國、中國、香港、新加坡、日本、澳洲和印度。

投資者普遍重視親力親為的理財方法，在亞太區所有接受調查的市場中，超過75%投資者表示，一貫自行管理個人的投資。至於投資原因，73%新加坡投資者為了退休而儲蓄，在所有接受調查的市場中佔最高；房價高企在全球名列前茅的香港，則有55%人將儲蓄用於房地產投資。中國許多投資者為了未來個人醫療保健費用(67%)和養育下一代(64%)而儲蓄，在這兩方面也領先所有市場。

在通過智能投資顧問進行投資方面，中國(52%)、香港(36%)和新加坡(23%)的投資者處於領先地位。儘管真人財務顧問現時在投資領域不如以往般重要，中國(38%)和香港(31%)的投資者對計劃在未來光顧財務顧問的興趣日益濃厚，這意味潛在着爭取新客戶的機會。

Avaloq南亞和澳洲董事總經理Gery Dachlan表示，現今的投資者以更抽象的想法來思考投資目標，凸顯財富管理機構需要根據客戶資料和偏好來支援他們實現量身定制的目標。了解客戶在投資背後的核心動機，是財富管理機構為客戶提升價值並成為其長期投資合作夥伴的關鍵。

被問及接近和管理風險上是否進取，自評為「相當進取」的歐洲投資者平均僅為14%，相比下，中國(42%)、香港(34%)和新加坡(21%)的投資者這些方面都相當進取。這些市場中的冒險投資者把市場波動視為跑贏大巿的機會。

雖然每個市場內的投資者所選擇的資產範圍並不相同，但有一些資產尤其受青睞。在大多數市場內，投資者通常首選公開交易的股票、現金和投資基金。鑑於中國經濟增長強勁及全球投資，個別市場對房地產(60%受訪者投資於該資產類別)、投資基金(78%)、公開交易股票(72%)的胃納領先全球。香港投資者對債券(58%)、持有現金(65%)以及ETF(55%)和傳統投資基金(55%)的興趣最高。新加坡投資者的組合較為平衡，所有資產類別分布均等。

值得注意，調查發現一些異常情況，當中包括日本投資者對加密貨幣普遍不感興趣(只有11%)，但印度幾乎一半(49%)投資者都熱衷於這種新資產類別。此外，日本和印度投資者對私募股權投資的參與分別是6%(全球最低)及48%(全球最高)。