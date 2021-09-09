【瑞通推介】恒指失兩萬六　資金一面倒撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局經濟報告顯示整體經濟活動增長速度輕微放緩，加上大行對美股前景審慎，道指周三(8日)收報35,031點，跌68點或0.2%。恒指周三先升後回，收跌32點或0.1%，報26,320點。周四(9日)早段跌逾400點，回至26,000點以下。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾9,700萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入約340萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點，而熊證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點。

騰訊控股周三最高見529元，回補7月下旬的下跌裂口，全日收升1.7%於524.5元，連升3個交易日，市值重上5萬億元。據報中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人約談騰訊等遊戲企業和平台，關注青少年借帳號打機、不正當競爭及課金等，騰訊回應會從嚴落實未成年人防沉迷相關規範和要求。另外，工信部辦公廳發布車聯網身份認證和安全信任試點項目名單，獲批項目共61個，當中包括騰訊旗下部門有份開發的4個項目。騰訊周四早段曾回吐4%，下試500元關口支持力。周三有近12億元北水淨買入騰訊，是淨買入最多港股。輪證資金流方面，超過4,300萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾2,500萬元淨流入。

長城汽車公布8月銷量按年跌近17%至約7.42萬輛，其中電動車歐拉品牌銷量錄12,163輛，按年增逾1.5倍。今年首8個月計，累計銷量78.4萬輛，按年增長39.3%。股份周三結束兩日升勢，收報33元，下挫3.4%，失10天和20天線。周四早段跌2%，回至32元水平。周三有近160萬元淨流入其好倉，淡倉則有近20萬元淨流出。

內地水泥行業進入季節性需求恢復階段，水泥價格上漲。海螺水泥早前由40元急速抽上48.85元的超過3個月高位後，連日在高位稍作整固，周三低收3%於46.8元。周四早段一度跌破46元，跌幅逾1%，及後轉升，曾重上48元之上。其好倉周三錄約170萬元淨流入。

美國原油供應在颶風過後復原進度遲緩，國際油價周三升超過1%。中國海洋石油周三以近全日低位7.73元收市，降1%，5連升告終。周四早段窄幅上落，暫受制於7.8元。周三有近70萬元淨流出其好倉，淡倉亦有小量資金淨流出。

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