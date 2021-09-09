【高盛推介】騰訊再被約談　失守500元關落後大市

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指，中央宣傳部、國家新聞出版署，聯同中央網信辦、文化和旅遊部等部門約談騰訊控股等重點網絡遊戲企業和遊戲帳號租售平台、遊戲直播平台。要求嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網絡遊戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲帳號租售交易服務。及要求加強網絡遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容。

騰訊亦對此回應，從嚴落實未成年人防沉迷的相關規範和要求，強化內容安全與合規。而股價則在過去3周內，從412.2港元的1年低位，反彈至周三(8日)高位529元，反彈幅度超過25%後，周四(9日)受壓，早上開市隨即失守510元，及後更失守500元關口，落後大市。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁高積極部署淡倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約6,440萬元。當中認沽證佔約4,410萬元。而周三流入熊證的資金則有約980萬元，並分布在各收回區域的產品。

好倉方面，可見周三部署牛證的資金則主要沽出獲利，並有部分轉倉至490元以上收回價的產品。

觀察港股通資金流向，可見近期北水連日買入騰訊，過去3個交易日皆錄得資金淨買入，合共約30億元。

騰訊購證21857，行使價595.5元，2021年12月28日到期，實際槓桿9.2倍，高槓桿。

騰訊購證22789，行使價566.88元，2022年1月7日到期，實際槓桿7.8倍，貼價、低街貨。

騰訊牛證65165，收回價470元，行使價467.2元，換股比率500，槓桿比率14.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

騰訊牛證63267，收回價460元，行使價457.2元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，近40元收回距離遠牛。

騰訊沽證24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿、中期。

騰訊熊證55288，收回價530元，行使價533元，換股比率500，槓桿比率14.5倍，市場上槓桿最高熊證。

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