法國外貿銀行：中企海外併購量仍偏低　料今年難復原

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，今年上半年，中國經濟處於快速復甦的軌道。企業利潤的回升本應有助於併購活動的恢復，但併購交易實際上卻未恢復至疫情前水平。

該行指出，併購交易較低的主要原因可能是人員流動的管控和不確定的國際環境，中國已公告的併購交易數量和交易額仍然偏低。由於不確定性較大，目前難以準確預測現有的調整是趨勢性還是暫時性。

能源行業在中國海外併購中仍然處在較為重要的地位，這與中國的海外能源戰略相呼應。從交易數量看，中國企業的併購活動十分偏好工業領域，尤其是在歐洲。

該行稱，參與海外併購的國企數量略有增加，但每筆交易的平均金額有所減少，使得過去半年國企併購金額的比例出現下降。具體說來，由於歐美對中國併購的監管和審核更加嚴格，因此國企投資主要集中於亞太地區和歐美以外的其他地區。行業層面，國企對化學和材料以及能源行業的投資相對更高，而對消費行業的投資較少。

艾西亞稱，總體而言，目前的經濟環境並不利於中國進行海外併購，進一步的復甦可能有賴於監管環境和人員流動限制放寬。鑑於當前疫情仍然充滿不確定性，防疫措施仍然嚴格，2021下半年中國的併購活動可能也仍難恢復到正常水平。