【高盛推介】阿里失守170元 看反彈留意高槓桿購證
2021年09月09日 12:01
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：周四(9日)早段科技股受挫，當中自本周一(6日)起連升3日的阿里巴巴，周三(8日)升約0.5%。周四早段低開約3.5%後跌幅擴大，最低見163.2港元，為過去1周低位，以及目前跌幅最大的藍籌股之一。
阿里旗下支付寶服務商平台宣布，為服務商推出商機撮合平台「服務優選」，協助服務商在平台上創建發布服務模板、尋找小程序服務模板、訂購行業解決方案等。人民銀行公布2020年中國普惠金融指標分析報告，當中指調查顯示使用電子支付的成年人比例為89.16%，較前年同期高3.79個百分點。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金較部署淡倉，當中認沽證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約170萬元。熊證則於周三獲資金轉向流入，有約100萬元，並集中在180至182元收回區域的產品。
好倉方面，則見認購證於上周五(3日)至本周二(7日)共錄得約2,270萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。而周三部署牛證的資金則沽出154元以下收回價的遠牛，並見流入的資金較集中在160至166元收回價的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價163至195元間產品中，槓桿最高的阿里購證(24746)。貼價選擇可留意年期約5個月的低街貨阿里購證(25431)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛證(60237)，與現價有約14.5元收回距離。遠牛選擇可留意阿里牛證(59871)，與現價有約29.5元收回距離。
阿里購證24746，行使價192.1元，2022年1月24日到期，實際槓桿7倍，行使價163至195元間產品中，槓桿最高。
阿里購證25431，行使價172.98元，2022年2月16日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、低街貨。
阿里牛證60237，收回價150元，行使價148元，換股比率500，槓桿比率10倍，相近收回價近牛中街貨較低。
阿里牛證59871，收回價135元，行使價133元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽證25256，行使價135元，2022年2月25日到期，實際槓桿4.7倍，高槓桿、中期。
阿里熊證59878，收回價180元，行使價182元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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